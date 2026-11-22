به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار نسبتا شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط سردسیر بارش برف، کاهش محسوس دما و پدیده مه یکشنبه یکم و دوشنبه ۲ آذرماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به اختلال در حمل و نقل و تردد، جاری شدن سیلاب، در مناطق سردسیر بارش برف، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، در نقاط سردسیر احتمال قطعی حامل‌های انرژی و اختلال در فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و سوخت کافی هنگام سفر در مناطق سردسیر، خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری و آمادگی برای برف روبی در مناطق کوهستانی برفگیر، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و مدیریت بهینه در مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز توصیه می‌کند.

در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

انتهای پیام/