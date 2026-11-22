به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۰۰ مجوز فعالیت انفرادی در قالب مشاغل خانگی به هنرمندان صنایع‌دستی مهدیشهر اعطا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر افزود: این مجوزها طیف گسترده‌ای از هنرمندان ساکن در مناطق شهری، روستایی و همچنین عشایری را در بر می‌گیرد.

او با تأکید بر تنوع بالای محصولات هنری منطقه اظهار کرد: شهرستان مهدیشهر از نظر تنوع محصولات صنایع‌دستی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هنرمندان این منطقه همواره با محصولات متنوع خود در نمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و از بازار فروش مناسبی در سطح کشور برخوردار هستند.

او در ادامه با تبیین سیاست‌های حمایتی اداره‌کل، افزود: هدف ما حمایت حداکثری از هنرمندان از طریق تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، کمک به تأمین مواد اولیه و فراهم آوردن امکان دسترسی به تسهیلات بانکی است.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات، تلاش می‌کنیم با معرفی هنرمندان برتر جهت شرکت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی، همکاری در عرضه مستقیم محصولات آنان به بازار و نیز با راه‌اندازی بازارهای تخصصی صنایع‌دستی، مسیر توسعه اقتصادی را برای فعالان این حوزه هموارتر سازیم.

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