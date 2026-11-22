به گزارش خبرنگار میراث آریا این گردهمایی با حضور علاقه‌مندان به خودروهای کلاسیک و مجموعه‌ای از خودروهای قدیمی جنرال موتورز، از جمله خودروهای بلیزر، در محوطه مجموعه نیاوران برگزار شد.

این رویداد با هدف گردهمایی علاقه‌مندان، تبادل تجربه و توجه به حفظ و نگهداری خودروهای کلاسیک و ارزشمند، فرصتی برای نمایش خودروهای تاریخی و تقویت ارتباط میان علاقه‌مندان این حوزه فراهم کرد.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با میزبانی این گردهمایی، میزبان رویدادی در حوزه فرهنگ خودرو و میراث صنعتی بود که در کنار ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مجموعه، زمینه تعامل علاقه‌مندان و معرفی جلوه‌های متنوع میراث فرهنگی را فراهم آورد.

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