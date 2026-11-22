محمد خوش‌سیما در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: برگزاری جشنواره «سون باهار» فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری منطقه، رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران است و انتظار داریم برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری این رویداد انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به روند پیگیری طرح باغ‌موزه شهرستان گرمی افزود: مکان‌های پیشنهادی برای اجرای این طرح مورد بازدید قرار گرفته، اما پرونده آن همچنان در پژوهشگاه میراث فرهنگی باقی مانده و روند پیشبرد آن با کندی همراه است؛ انتظار می‌رود پیگیری‌های لازم برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح انجام شود.

او با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای تجهیز موزه گرمی، خواستار تسریع در بازگشایی آن و تعیین تکلیف موضوع تامین نیروی انسانی مورد نیاز موزه شد و تاکید کرد: بلاتکلیفی راه‌اندازی نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان انگوت از دیگر موضوعات نیازمند پیگیری است.

خوش‌سیما با اشاره به اهمیت کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه، ادامه داد: ضروری است که برای فصل جدید کاوش در منطقه تاریخی دیگه‌ور برنامه‌ریزی شود و در صورت نیاز، پیگیری‌های لازم از طریق وزارت میراث‌فرهنگی نیز انجام می‌شود.

نماینده مردم گرمی و انگوت با بیان اینکه این شهرستان در حوزه میراث‌فرهنگی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه تاکید کرد و از اقدامات انجام‌شده در زمینه پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاران شهرستان قدردانی کرد.

او خاطرنشان کرد: همچنین ۲ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های گردشگری شهرستان اختصاص پیدا کرده است که مقرر شد این اعتبار برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری دریاچه گیلارلو هزینه شود.

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