به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه ملی نوا با هدف معرفی ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و توسعه بازار فروش محصولات تولیدی برگزار می‌شود.

در این رویداد، مجموعه‌ای از آثار و محصولات هنری در رشته‌های مختلف از جمله پارچه‌بافی، آینه‌کاری، فیروزه‌کوبی، سفال، پوشاک سنتی، رودوزی‌های الحاقی، مس و قلم‌کاری، فرش و گلیم، زیورآلات، بافت و حصیربافی و سایر هنرهای سنتی در معرض دید و فروش علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

همچنین برپایی سیاه‌چادر عشایری در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی فرهنگ، سبک زندگی و جلوه‌هایی از میراث فرهنگی ناملموس اقوام ایرانی فراهم می‌کند.

نمایشگاه «ملی‌نوا» روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در مجتمع فرهنگی‌آموزشی معلم، واقع در شهرک غرب، بلوار دریا برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار هنری و صنایع‌دستی هنرمندان ایرانی بازدید و خرید کنند.

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