به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین بزرگداشت سالروز ورود منسوب به امام رضا(ع)، روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد و در جریان آن، کاروان نمادین ورود امام رضا(ع) به خرانق حرکت کرد و برنامه‌های آیینی و مذهبی با حضور مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ منطقه اجرا شد.

مشهدُگ خرانق، بنایی تاریخی و زیارتگاهی منسوب به حضرت امام رضا(ع) است که در روایت‌های محلی با عبور آن حضرت از منطقه خرانق پیوند خورده است.

ثبت این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، زمینه معرفی بیشتر آیین‌های بومی و ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی خرانق و تقویت جایگاه شهرستان اردکان در گردشگری فرهنگی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/