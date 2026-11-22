به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی یکم آذرماه گفت: نخستین نشست تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان فارس، روز گذشته در سالن آمفی‌تئاتر مجموعه آرامگاه سعدی برگزار شد در این گردهمایی، ضمن معرفی هیئت مؤسس، ابعاد مختلف فعالیت تشکل، اهداف پیش‌رو و روند عضویت فعالان صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی استان فارس، در این نشست با اشاره به مبانی قانونی تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای گفت: این اقدام در چارچوب ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و مصوبات هیئت وزیران در دستور کار قرار گرفته است.

سلیمی با تأکید بر ضرورت واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی افزود: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، تکلیفی برای دستگاه‌های دولتی است تا بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی حوزه صنایع‌دستی به فعالان، هنرمندان و تشکل‌های تخصصی این عرصه واگذار شود.

او با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از این برنامه گفت: در این گردهمایی حدود ۳۰۰ نفر از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی حضور داشتند و فرآیند عضویت در نخستین تشکل حرفه‌ای استان نیز رسماً آغاز شد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس گفت: مهلت ثبت‌نام و عضویت متقاضیان تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت و پس از پایان این مرحله، فراخوان عمومی برای برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیئت‌مدیره منتشر می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با برگزاری انتخابات و شکل‌گیری هیئت‌مدیره منتخب، نخستین تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی فارس قرار است تا پایان سال جاری فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

تشکیل این تشکل را می‌توان گامی مهم در مسیر سازمان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی صنایع‌دستی فارس، افزایش مشارکت هنرمندان در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن زمینه تعامل مؤثرتر میان بخش دولتی و خصوصی ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، می‌تواند به تقویت ساختار حرفه‌ای و حمایت هدفمندتر از فعالان این حوزه منجر شود.

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