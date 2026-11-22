به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست صمیمی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مدیران و کارکنان معاونت صنایع‌دستی، امروز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، با هدف بررسی اولویت‌ها، برنامه‌ها و مسائل اجرایی این حوزه در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، هادی جعفری‌نژاد مشاور وزیر و مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه، بهروز ندایی معاون توسعه و مدیریت منابع، سعید خال مدیرکل پشتیبانی و سیدامین صانعی‌مهری سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز حضور داشتند.

صالحی‌امیری در این دیدار، با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری وحدت رویه و انسجام درونی در مجموعه معاونت صنایع‌دستی، خطاب به مدیران و کارکنان این معاونت اظهار کرد: آنچه از شما انتظار دارم، اجرای همان بندها و محورهایی است که آقای برزین ضرغامی اعلام کرده است، چراکه وحدت درونی، زمینه‌ساز انسجام سازمانی و تحقق اهداف مشترک خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای اجرایی و توسعه‌ای در این حوزه، برگزاری نشست‌های تخصصی صنایع‌دستی با مشارکت استان‌ها، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های داخلی و توسعه زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد.

او در تشریح یکی از محورهای مورد تاکید خود، توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی را ضرورتی برای تقویت اقتصاد این بخش و تسهیل دسترسی هنرمندان به بازار دانست و بر این رویکرد تاکید کرد که هر شهر کشور از یک بازارچه صنایع‌دستی برخوردار باشد.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های استانی، توانمندی‌های موجود در بدنه تخصصی و الزامات اجرایی توسعه صنایع‌دستی تاکید کرد.

در ادامه این نشست، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه‌های این معاونت ارائه کرد.

او با اشاره به روند اجرای برنامه کارگروه سند و زنجیره ارزش صنایع‌دستی گفت: آنچه تاکنون انجام داده‌ایم، پیاده‌سازی برنامه کارگروه سند و زنجیره ارزش بوده است که در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌ها و ارزشیابی هنرمندان نیز انجام شده است.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران و کارکنان معاونت صنایع‌دستی، مسائل و چالش‌های مرتبط با ماموریت‌های این حوزه را مطرح کردند.

انتهای پیام/