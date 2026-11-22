به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز رسمی طرح «هر روستا یک بوم‌گردی» در شهرستان ساری گفت: این طرح با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری روستایی، بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد روستاها و تقویت اقتصاد محلی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساری، افزود: در قالب این برنامه، تلاش می‌شود با بازآفرینی ظرفیت‌های سنتی، فرهنگی، طبیعی و معماری روستاها و فراهم‌سازی زمینه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، روستاهای شهرستان به مقصدهای جذاب گردشگری تبدیل شوند و زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری با اشاره به حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصاد روستامحور، اظهار کرد: تسهیل فرآیند راهنمایی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله اقدامات ضروری برای تحقق این طرح است تا روستاییان و سرمایه‌گذاران با سهولت بیشتری وارد عرصه گردشگری شوند.

او ادامه داد: توسعه بوم‌گردی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و بومی روستاها، می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای روستایی، حفظ هویت و سبک زندگی بومی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.

قادری در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرایی شدن این برنامه گفت: هماهنگی‌های لازم در سطح مدیریت شهری و روستایی، مکاتبه با بخشداران شش‌گانه شهرستان و دهیاران مناطق مختلف انجام شده است و اجرای این طرح با مدیریت و نظارت مستمر دنبال می‌شود تا زمینه توسعه اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و فراهم‌سازی فرصت‌های جدید اقتصادی در سطح شهرستان ساری فراهم شود.

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