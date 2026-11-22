به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین جلسه کمیته طبیعت‌گردی آذربایجان غربی ۱ آذرماه به ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با حضور عیسی بشارتی، رئیس اداره بنادر و دریانوردی ارومیه، نمایندگان نهادهای ذیربط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد، در این نشست، سه طرح استراتژیک برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مرتضی صفری در این جلسه با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی باید نقش محوری خود را در توسعه زیرساخت‌های گردشگری پیرامون دریاچه ارومیه ایفا کند، دستگاه‌های متولی موظفند با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای قانونی، بستری مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم آورند، ما در مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، آماده حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران جدی برای تحقق این طرح‌ها هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های بلااستفاده در این منطقه افزود: توسعه گردشگری در حاشیه دریاچه تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه راهکاری برای مدیریت پایدار زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال است، هدف ما تبدیل شدن دریاچه ارومیه به یک قطب گردشگری آبی و طبیعت‌گردی در منطقه بوده که می‌تواند اقتصاد استان را به شدت متحرک کند.

او خاطرنشان کرد: براساس رویکردهای گذشته، همواره بر این باور بوده‌ایم که توسعه گردشگری در آذربایجان غربی نیازمند هم‌افزایی میان بخش‌ خصوصی و دولت است، اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم از جمله اسکله‌های تفریحی مدرن، مسیرهای دسترسی استاندارد و خدمات رفاهی با کیفیت را در کنار حفظ حریم زیست‌محیطی ایجاد کنیم، دریاچه ارومیه می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شود.

صفری در پایان تأکید کرد: کمیته طبیعت‌گردی با پیگیری مستمر این سه طرح پیشنهادی، تلاش خواهد کرد تا فرآیند از مرحله ایده به مرحله اجرا را با سرعت و دقت بیشتری طی کند تا خروجی این نشست، شاهد تحولی ملموس در زیرساخت‌های گردشگری استان باشیم.

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