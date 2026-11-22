به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی»، از حسن سپهرفر، پژوهشگر و مردم‌شناس اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

سپهرفر در این دوره از همایش، داوری آثار را برعهده داشت و مقاله او با عنوان «از مناسک تا سفر؛ بازخوانی مردم‌شناختی مراسم زیارتی تادئوس در قره‌کلیسا با رویکرد همگرایی اقوام و ادیان در انسجام ملی» رتبه برتر را کسب کرد.

همچنین بهروز خان‌محمدی، باستان‌شناس اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی، به‌عنوان یکی دیگر از داوران این همایش مورد تجلیل قرار گرفت.

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