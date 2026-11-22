به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالرضا حمیدی اول آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نخستین جشنواره اقوام ایران در مُلاثانی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و هنری اقوام ایرانی، ایجاد فضایی برای آشنایی با تنوع فرهنگی کشور و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و تولیدات بومی برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باوی افزود: این رویداد با همراهی نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و هدایا، فرصتی برای عرضه محصولات هنرمندان و آشنایی بازدیدکنندگان با هنرهای سنتی، دست‌ساخته‌ها و داشته‌های فرهنگی مناطق مختلف ایران فراهم می‌کند.

او با اشاره به حضور گروه‌های موسیقی و فرهنگی آیینی در جشنواره بیان کرد: گروه‌های فرهنگی آیینی میسان و آسماری، در کنار گروه‌های موسیقی کردی، بوشهری و گیلانی، بخشی از برنامه‌های فرهنگی و هنری این جشنواره را اجرا می‌کنند تا بازدیدکنندگان با جلوه‌های متنوع موسیقی، آیین‌ها و فرهنگ اقوام ایرانی آشنا شوند.

حمیدی ادامه داد: حضور اقوام مختلف در این جشنواره، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران، تقویت پیوندهای اجتماعی و معرفی میراث ناملموس و هنرهای بومی در فضایی پویا و مردمی است.

او افزود: جشنواره اقوام ایران بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، پاسداشت تنوع فرهنگی و معرفی داشته‌های ارزشمند اقوام ایرانی است و امیدواریم با استقبال مردم و گردشگران، به رویدادی خاطره‌انگیز و مؤثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ایران و به ویژه شهر ملاثانی تبدیل شود.

او از علاقه‌مندان، خانواده‌ها و گردشگران دعوت کرد از این رویداد بازدید کنند و گفت: جشنواره اقوام ایران از اول تا ۱۰ آذرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در پارک ورودی شهر ملاثانی میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

این جشنواره با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای محلی و استانی برگزار می‌شود و تلاش دارد در قالب یک رویداد فرهنگی، زمینه معرفی صنایع‌دستی، سوغات، موسیقی و آیین‌های اقوام ایرانی را در ملاثانی فراهم کند.

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