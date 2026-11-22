به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست «هورامان؛ منظر فرهنگی اورامانات» روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت 9 تا 13 با حضور پژوهشگران، محققان و اندیشمندان این حوزه همراه است.

در این نشست، محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، اسماعیل شمس، قطب الدین صادقی، مصطفی فاطمی، امیر صادقی، پویا طالب نیا، هوشنگ مهدی، آرمان وطن دوست، فریدون بیگلری، سیف الله رنجبر و عادل سلیمانی سخنرانی می‌کنند.

این نشست به دبیری شیما خرمی، برگزار می‌شود و مدیران پنل آن ناصر رضایی، خسرو رفیعی و سید علیرضا قهاری هستند.

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