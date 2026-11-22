به گزارش میراث آریا، فردین یاوری مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تمامی دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی گذشته حضور داشتند، تحت پوشش کامل بیمه حوادث قرار گرفتند گفت: این پوشش بیمه‌ای از اول مهرماه ۱۴۰۵ برقرار شده است.

او گفت: برای نخستین بار، تمامی دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی گذشته دانش‌آموز بوده‌اند، از اول مهرماه ۱۴۰۵ تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته‌اند.

یاوری افزود: در دهه پایانی شهریورماه، نشستی با حضور دو شرکت بیمه‌گر برگزار شد و در نهایت توافق لازم برای پوشش بیمه‌ای دانش‌آموزان صورت گرفت البته بر همین اساس، با استفاده از فهرست اسامی دانش‌آموزان سال تحصیلی گذشته، تمامی این افراد تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بر این اساس، چنانچه دانش‌آموزی در هر نقطه از کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ دچار حادثه یا سانحه شود، می‌تواند مراحل مربوط به دریافت خسارت بیمه‌ای را طی کند.

او درباره نحوه پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی اظهار کرد: در روزهای آینده، فرآیند جمع‌آوری مبالغ بیمه به مدیران مدارس ابلاغ خواهد شد.

یاوری ادامه داد: پرداخت حق بیمه هم به‌صورت جمعی از طریق مدارس و با همکاری عوامل اجرایی امکان‌پذیر است و هم اولیای دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت انفرادی نسبت به پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی اقدام کنند.

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