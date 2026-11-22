به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از محوطه تاریخی دامون زال بستک گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود محوطه، ارزیابی ویژگی‌های گورهای تاریخی و شناسایی ظرفیت‌های باستان‌شناختی این اثر انجام شد.

او افزود: محوطه‌های دارای گورهای تاریخی از جمله عرصه‌های مهم مطالعات باستان‌شناسی به شمار می‌روند که بررسی ساختار، شیوه تدفین، ویژگی‌های معماری قبور و آثار و شواهد فرهنگی موجود در آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه تاریخی، باورها و شیوه زیست جوامع گذشته در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

شهابی با اشاره به اهمیت بررسی‌های میدانی و مستندسازی آثار تاریخی بیان کرد: در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف محوطه دامون زال مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان حاضر، وضعیت گورهای تاریخی و ویژگی‌های قابل مشاهده این محوطه را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کردند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان اظهار کرد: شناخت دقیق ظرفیت‌های تاریخی و باستان‌شناختی محوطه، مستندسازی وضعیت موجود و انجام مطالعات تخصصی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی اصولی در زمینه حفاظت و صیانت از این میراث تاریخی فراهم کند.

او تأکید کرد: شهرستان بستک و مناطق غربی هرمزگان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردارند و شناسایی، مطالعه و معرفی آثار تاریخی این منطقه، نقش مهمی در تکمیل شناخت از تاریخ و هویت فرهنگی استان دارد.

شهابی خاطرنشان کرد: صیانت از محوطه‌های تاریخی و باستانی نیازمند شناخت علمی، مستندسازی دقیق و توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آن‌هاست و این موضوع در برنامه بررسی و پیگیری آثار تاریخی استان مورد توجه قرار دارد.

انتهای پیام/