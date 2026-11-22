در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران این‌گونه گذشت : - تحول ساختاری: تبدیل مزیت‌های رقابتی به فرصت‌های اقتصادی پایدار؛ - توسعه هم‌افزا: تقویت پیوند میان بخش خصوصی و دولت؛ - اقتصاد گردشگری پایدار: رفع موانع سرمایه‌گذاری و بسترآفرینی مسئولانه در بناهای تاریخی؛ - مدیریت منابع: پیاده‌سازی مدل‌های مدیریت هوشمند در مسیر توسعه متوازن.