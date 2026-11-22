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روایتی دیگر از نخستین رویداد سرمایهگذاری / گیلان؛ دروازه سرمایهگذاری پایدار ایران
تهیه و تدوین فیلم : حسین کوچکی
در ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵، نخستین رویداد سرمایهگذاری گیلان؛ دروازه سرمایهگذاری پایدار ایران اینگونه گذشت : - تحول ساختاری: تبدیل مزیتهای رقابتی به فرصتهای اقتصادی پایدار؛ - توسعه همافزا: تقویت پیوند میان بخش خصوصی و دولت؛ - اقتصاد گردشگری پایدار: رفع موانع سرمایهگذاری و بسترآفرینی مسئولانه در بناهای تاریخی؛ - مدیریت منابع: پیادهسازی مدلهای مدیریت هوشمند در مسیر توسعه متوازن.
کد خبر 1405090100071
دبیر محمد آوخ
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