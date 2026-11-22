به گزارش میراث آریا، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در حاشیه چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران گفت: بعد از ۲۵ سال رکورد مسافر در شبکه مترو تهران شکسته شد و آمار ۲ میلیون مسافر را در یک روز جا به جا شد. به طور متوسط ۵۴ درصد افزایش ظرفیت مسافر داشتیم.

او ادامه داد: در کنار اینها کاهش ورود خودروهای شخصی به محدوده ترافیکی نسبت به مشابه سال گذشته نشان از استقبال شهروندان از طرح رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی دارد. همچنین شرکت ملی پالایش پخش گاز گزارشی درباره آمار مصرف بنزین در استان تهران و شهر تهران ارائه داد که طبق این آمار مصرف بنزین در استان‌های تهران و کرمان کاهشی بوده است.

هرمزی با بیان اینکه در استان تهران به دلیل رایگان کردن حمل‌ونقل به صورت معناداری کاهش مصرف بنزین رو مشاهده کردیم، اظهار کرد: البته با برقی‌سازی نیز طبق آمار حدود ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل در این دو سال اخیری که اتوبوس‌های برقی وارد ناوگان شد صرفه جویی کرده‌ایم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: ۲ دستگاه متروباس ۲۶ متری و۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری در گمرک ترخیص شدند و در حال انتقال به تهران هستند. قرار است تا اینها در مسیر مهم خیابان انقلاب و خیابان آزادی منتهی به ترمینال شرق به کار گرفته بشوند.

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