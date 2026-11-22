به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز (یکم آذر ۱۴۰۵) در دیدار با اعضای جدید هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران و سایر تأسیسات گردشگری همگن استان، بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه گردشگری تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خوزستان اظهار کرد: این استان برای بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های گردشگری خود، به توسعه متوازن زیرساخت‌های اقامتی نیاز دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با تمام توان از خرد جمعی، ایده‌ها و برنامه‌های صنفی انجمن هتلداران حمایت می‌کند.

جوروند ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت‌مدیره این انجمن، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی را زمینه‌ساز پیشرفت صنعت گردشگری استان دانست.

در این نشست راهکارهای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و رفع موانع پیش روی هتلداران و تأسیسات گردشگری استان بررسی شد.

همچنین اعضای جدید هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران خوزستان با قدردانی از رویکرد حمایتی مدیریت میراث‌فرهنگی استان، دغدغه‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌روی این تشکل را در راستای رونق صنعت هتلداری و ارتقای استانداردهای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران مطرح کردند و خواستار تداوم نشست‌های هم‌اندیشی شدند.

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