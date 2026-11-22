به گزارش میراث آریا، به دنبال سوالات و مراجعات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در خصوص برخی کسورات صورت گرفته از حقوق واریزی آبان ماه، موارد زیر در خصوص طرح «زرین تأمین» و همچنین کسورات مربوط به طرح‌های خرید اقساطی و اعتباری بازنشستگان به اطلاع می‌رسد.

بازنشستگانی که در طرح «زرین تأمین» شرکت کرده‌اند، برای بررسی وضعیت اعتبار، مشاهده جزئیات شارژ کیف پول، کسورات، اقساط و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبسایت سامانه هوشمند «پی‌وَل» بانک رفاه به نشانی payval. me مراجعه نمایند.

تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و پیش‌تر با مراجعه به سامانه «زرین‌تأمین» نسبت به ثبت‌نام و ثبت سفارش مشارکت در صندوق مولد طلا اقدام کرده‌اند، اکنون اعتبار مربوطه را در کیف پول اعتباری خود در سامانه پی‌ول مشاهده می‌کنند.

بازنشستگان می‌توانند از سامانه پی‌ول به‌طور اختصاصی برای مدیریت، شارژ و تسویه تراکنش‌ها و اعتبارات مرتبط با بخش طلا و سرمایه‌گذاری در صندوق مولد طلا استفاده کنند. این بستر تخصصی امکان رصد دقیق، شفاف و امن فرآیندهای مالی و مشارکت در طرح‌های طلا را به صورت کاملاً غیرحضوری برای متقاضیان فراهم می‌سازد.

مشاهده کسورات، اقساط و سوابق خرید اقساطی در سامانه بتا

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌توانند در صورت خرید اقساطی و اعتباری از فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه بتا بانک رفاه و یا طرح فارا؛ برای مشاهده جزئیات کسورات، اقساط و سوابق خرید، باید به پروفایل کاربری خود در سامانه بتا در پورتال بانک رفاه کارگران از نشانی beta. bkr724. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/