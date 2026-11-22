علی‌اکبر پاک امروز یکم آذرماه ۱۴۰۵ ، با اعلام این خبر، گفت: در جریان گشت‌زنی مأموران نیروی انتظامی شهرستان دنا و با توقیف یک دستگاه خودروی سواری در محور یاسوج–اصفهان، تعدادی شیء تاریخی کشف و ضبط شد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از اشیای مکشوفه متعلق به دوره قاجار است و یکی از اشیا نیز شبیه‌سازی‌شده از آثار دوره ایلامی بوده است.



پاک بیان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری توقیف و یک نفر نیز بازداشت شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با تقدیر از هوشیاری، همکاری و اقدام به‌موقع نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شهرستان دنا گفت: با همکاری پلیس و دستگاه قضا، در هشت‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ اقدامات مؤثری برای حفاظت از میراث‌فرهنگی شهرستان دنا انجام شده است.



او تأکید کرد: حفاظت از آثار تاریخی و مقابله با هرگونه حفاری غیرمجاز، خریدوفروش و جابه‌جایی اشیای تاریخی، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است.

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