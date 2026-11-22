به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ در این بازدید که با حضور مدیرکل، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی انجام شد، وضعیت موجود بقایای قلعه تاریخی دهتل و آسیب‌های واردشده به آن ارزیابی شد.

حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان، با اشاره به اهمیت قلعه‌های تاریخی در بازنمایی تاریخ و معماری بومی منطقه گفت: بقایای قلعه دهتل بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این روستا است و حفاظت از آن نیازمند شناخت دقیق وضعیت بنا و برنامه‌ریزی اصولی برای کاوش و مطالعه باستان‌شناسی است.

او افزود: در گام نخست، مستندنگاری و ارزیابی آسیب‌ها اهمیت دارد تا اقدامات حفاظتی و مطالعات باستان‌شناسی بر پایه نظر کارشناسی و با رعایت اصول تخصصی انجام شود و در این مسیر از ظرفیت کارشناسان بهره خواهیم گرفت.

شهابی همچنین بر همکاری مسئولان محلی و جامعه روستایی برای حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: معرفی آثار تاریخی دهتل در کنار جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه می‌تواند به تقویت گردشگری مسئولانه و رونق اقتصادی جامعه محلی کمک کند.

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