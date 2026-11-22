به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ در این بازدید با اشاره به ویژگی‌های آب شور و رسوبات نمکی این رودخانه گفت: رودخانه شور دهتل ترکیبی از جاذبه طبیعی، باورهای بومی و ظرفیت درمانی است و در صورت ساماندهی صحیح می‌تواند به مقصدی شناخته‌شده در گردشگری سلامت جنوب کشور تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: گردشگری سلامت یکی از محورهای مورد تأکید در برنامه توسعه گردشگری استان است و مناطق دارای آب‌های معدنی و نمکی، در صورت تأیید کارشناسی و رعایت ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی، می‌توانند در قالب تورهای طبیعت‌گردی و اقامتگاه‌های بومگردی رونق بگیرند.

او با اشاره به موقعیت دهتل در مسیر محورهای گردشگری غرب استان، بر لزوم هم‌افزایی با دهیاری، شورای اسلامی روستا و بخشداری برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: حفاظت از منظر طبیعی و پرهیز از هرگونه ساخت‌وساز ناهمگون، شرط اصلی بهره‌برداری پایدار از این جاذبه است.

دهتل از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب هرمزگان است و رودخانه شور آن، با آب و رسوبات نمکی، در سال‌های اخیر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

انتهای پیام/