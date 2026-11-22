به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همراه روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ به همراه سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی و جمعی از کارشناسان، با حضور در مزار شهید ناو کنارک در دهتل بستک، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ این شهید سرافراز و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کردند.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، فرهنگ ایثار و شهادت را از سرمایه‌های معنوی و هویت‌ساز جامعه دانستند و بر لزوم پاسداشت این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.

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