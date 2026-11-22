به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب گویلیان روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ در نشست مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده جامعه حرفه‌ای هتل‌داران کردستان اظهار کرد: فعالان حوزه گردشگری استان، به‌ویژه هتل‌داران، با ارائه خدمات مناسب به گردشگران در طول سال، نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.



سرپرست معاونت گردشگری کردستان افزود: هتل‌داران و فعالان بخش اقامتی از ارکان اصلی صنعت گردشگری هستند و ارتقای کیفیت خدمات و تقویت زیرساخت‌های اقامتی می‌تواند در افزایش رضایتمندی گردشگران و رونق گردشگری استان تاثیرگذار باشد.



او با تاکید بر ضرورت تعامل میان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی دوجانبه، در راستای ارائه خدمات بهتر به گردشگران و تقویت زنجیره گردشگری استان گام‌های مهمی برداریم.



گویلیان با اشاره به برگزاری مجمع عمومی جامعه حرفه‌ای هتل‌داران استان یادآور شد: این مجمع با حضور ۳۷ نفر از اعضا برگزار شد که در بخش مجمع عمومی فوق‌العاده، اساسنامه جدید ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب اعضا رسید.



سرپرست معاونت گردشگری کردستان بیان کرد: پس از تصویب اساسنامه، انتخابات هیئت‌مدیره با حضور هیئت‌رئیسه مجمع و ناظران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برگزار شد و از مجموع ۳۱ رای ماخوذه، پنج نفر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.



او اظهار کرد: بر این اساس، عبدالحمید حمیدی به‌عنوان رئیس، سید پیام حسینی به‌عنوان نایب‌رئیس، مهدی امین‌نژاد به‌عنوان خزانه‌دار و علی‌اکبر ابراهیمی و لطیف محمدی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای هتل‌داران استان انتخاب شدند.



گویلیان افزود: پس از اعلام نتایج انتخابات، جلسه‌ای با حضور پنج عضو منتخب برگزار و مسئولیت اعضا در ساختار هیئت‌مدیره با توافق آنان مشخص شد.



سرپرست معاونت گردشگری کردستان گفت: امیدواریم با آغاز فعالیت هیئت‌مدیره جدید و افزایش تعامل میان تشکل‌های حرفه‌ای و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه ارتقای خدمات اقامتی، حمایت از فعالان این حوزه و توسعه گردشگری در استان بیش از پیش فراهم شود.

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