به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن رستم‌زاد روز یکشنبه اول آذرماه با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه و در دیدار با سرپرست، معاونان و مسئولان اداره‌کل و بازدید از ساختمان اداری و پروژه موزه بزرگ کرمانشاه، اظهار کرد: امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم و همان‌طور که رشادت و ایثارگری رزمندگان را می‌بینیم، باید در حوزه کاری خود نیز این روحیه را سرلوحه فعالیت‌ها قرار دهیم.

او با اشاره به غنای میراث‌فرهنگی کرمانشاه افزود: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه ضلع مهم و مکمل‌اند و استان در هر سه حوزه ظرفیت‌هایی ویژه دارد که باید با برندسازی و برجسته‌سازی، بهتر به مردم و گردشگران معرفی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه، افزایش تعامل اداره‌کل میراث‌فرهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: کرمانشاه ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب گردشگر و افزایش ماندگاری او دارد. در کنار آثار تاریخی باید زمینه عرضه محصولات صنایع‌دستی و سوغات نیز فراهم شود.

رستم‌زاد با تأکید بر استفاده واقعی از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید فرصتی بزرگ برای توسعه استان دیده شود. همچنین می‌توان از توان شرکت‌های شتاب‌دهنده و دانش‌بنیان برای توسعه گردشگری بهره گرفت. ما برای حمایت از احداث نمایشگاه دائمی و بزرگ صنایع‌دستی و معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان آمادگی داریم.

او شش مرز کرمانشاه را ظرفیتی بزرگ برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی دانست و از حمایت استانداری برای ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در پایانه‌های مرزی خبر داد. به‌گفته او، جذب گردشگر از عراق، توسعه گردشگری سلامت، استفاده از ظرفیت هیأت‌های تجاری برای بازاریابی بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه در عراق می‌تواند به تحول گردشگری استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه همچنین بر رونق بوم‌گردی‌ها، تسهیل‌گری در این حوزه و برگزاری رویدادهای گردشگری با نظارت دقیق و کاهش حواشی تأکید کرد.

رستم‌زاد با اشاره به وجود ۵۰ منطقه نمونه گردشگری مصوب هیأت وزیران در استان، این ظرفیت را فرصتی برای توسعه دانست و تهیه طرح جامع گردشگری را ضروری خواند. او در پایان از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای برپایی نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی قدردانی کرد و آن را اقدامی بزرگ و فاخر دانست.

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