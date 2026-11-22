به گزارش میراث‌آریا، امروز یکم آذرماه، جلسه شورای فنی معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام به ریاست فرزاد شریفی، مدیرکل استان و با حضور رائد ناصری‌فر معاون میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه برگزار شد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت اصولی از آثار و محوطه‌های تاریخی استان اظهار کرد: حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی ایلام نیازمند بررسی‌های کارشناسی، آسیب‌شناسی دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری مستمر مسائل و چالش‌های موجود است.



شریفی افزود: در این جلسه، وضعیت چهار پروژه در حوزه میراث فرهنگی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران ضمن بررسی ابعاد فنی و کارشناسی، راهکارهای لازم برای رفع موانع، تسریع در روند اجرا و پیگیری اقدامات مرتبط با این پروژه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



او با اشاره به ضرورت حفاظت از بناها و سنگ‌نوشته‌های تاریخی استان تصریح کرد: برای حفاظت اصولی و ماندگار از این آثار، در گام نخست باید آسیب‌شناسی دقیق انجام شود تا ضمن شناسایی عوامل تهدیدکننده، راهکارهای علمی و اجرایی متناسب با شرایط هر اثر تدوین شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مرمت سنگ‌نوشته تخت‌خان افزود: فاز نخست عملیات مرمت این اثر تاریخی انجام شده و این پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.



شریفی با بیان اینکه حفاظت باید در اولویت برنامه‌های صیانت از آثار تاریخی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات مرمتی، باید تدابیر پیشگیرانه و حفاظتی نیز به‌صورت جدی دنبال شود. در این راستا، احیای حریم و محدوده حفاظتی آثار، نصب دوربین‌های مداربسته و ایجاد موانع و محافظ‌های مناسب برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی باید مورد توجه قرار گیرد.



او همچنین تعیین تکلیف مسائل حقوقی و مالکیتی آثار تاریخی، رسیدگی به وضعیت محوطه‌های باستانی و توجه به حفاظت و نگهداری سنگ‌نوشته‌های تاریخی را از اولویت‌های مهم این حوزه برشمرد و بر ضرورت پیگیری آن‌ها در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی تأکید کرد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در پایان با تأکید بر هم‌افزایی کارشناسان و استمرار جلسات تخصصی گفت: صیانت از میراث ارزشمند تاریخی استان نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت میدانی، ارائه راهکارهای فنی و تسریع در اجرای مصوبات است تا بتوانیم این سرمایه‌های فرهنگی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

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