به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکم آذرماه با اعلام این خبراظهار کرد: در آخرین شب برگزاری نمایشگاه روستا آباد، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت معرفی هویت تاریخی و فرهنگی مردم استان ایلام اجرا شد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: اجرای برنامه‌های نقالی، روایتگری داستان‌ها و حکایت‌های کهن و همچنین آواها و نواهای محلی، از بخش‌های شاخص این برنامه بود که جلوه‌ای از فرهنگ غنی و اصیل مردم ایلام را به نمایش گذاشت.



شریفی با اشاره به اهمیت پاسداشت میراث ناملموس بیان کرد: موسیقی بومی، قصه‌ها، آیین‌ها و سنت‌های محلی بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی جامعه هستند و باید با برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای فرهنگی، زمینه معرفی و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: نمایشگاه روستا آباد علاوه بر معرفی توانمندی‌های اقتصادی، تولیدی و صنایع‌دستی مناطق روستایی و عشایری، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آداب و رسوم بومی استان فراهم کرد.



او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری شب فرهنگی میراث فرهنگی در اختتامیه این نمایشگاه، گامی در راستای پیوند میان اقتصاد روستا، فرهنگ بومی و هویت ایرانی ـ اسلامی بود و تلاش کردیم در کنار معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، بخشی از غنای فرهنگی و اصالت مردم استان را نیز به نمایش بگذاریم.

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