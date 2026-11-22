به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه اول آذرماه در در نشست با حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه که به همراه معاونین خود از این اداره کل بازدید کرد، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با میراث‌فرهنگی اظهار کرد: کرمانشاه به‌دلیل برخورداری از شمار بالای آثار تاریخی، یکی از استان‌های پرچالش در حوزه صیانت و حفاظت از این آثار است و حفاظت مؤثر از این میراث، بدون همراهی دیگر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

او همراهی شهرداری و توجه ویژه به تاق‌بستان را ضروری دانست و افزود: باید از واردشدن آسیب بیشتر به این محوطه جلوگیری و با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مقابله شود. کمبود نیروی یگان حفاظت نیز از چالش‌های جدی این اداره‌کل در انجام وظایف حفاظتی است.

اعظمی با اشاره به وجود ۱۸ موزه در استان گفت: بخشی از این موزه‌ها در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، اما نبود همکاری و فراهم‌نشدن امکان نظارت، فعالیت برخی از آن‌ها را با تعطیلی مواجه کرده است. برای سامان‌دهی و پایش این موزه‌ها، امکان نظارت اداره‌کل باید فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همچنین بر توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از هنرمندان و عرضه محصولات آنان تأکید کرد.

مسائل مطرح‌شده از سوی معاونان و مسئولان اداره‌کل

همچنین در ادامه این نشست صمیمانه، معاونان و مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسائل و چالش‌های حوزه‌های تخصصی خود را مطرح کردند.

حوزه حقوقی و املاک:

مسئول حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در این حوزه بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های استان تأکید کرد و همراهی شهرداری در صدور مجوزها، همکاری منابع طبیعی در تعیین تکلیف اسناد مالکیتی و هماهنگی با راه و شهرسازی در موضوع ماده ۵ را از نیازهای مهم اداره‌کل برشمرد. همچنین همکاری شرکت آب منطقه‌ای، تخصیص اعتبارات تملک و آزادسازی محوطه‌های تاریخی، به‌ویژه تاق‌بستان، و تأمین نیروی انسانی و خودرو برای اداره‌کل از دیگر موارد مطرح‌شده بود.

حوزه گردشگری:

در این بخش، توسط معاون گردشگری استان صدور مجوز برای ۲۳ مصداق سرمایه‌گذاری و چالش برگذاری رویدادهای گردشگری را مطرح کرد.

تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تشکیل شورای راهبردی توسعه گردشگری استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از جمله توسعه جاذبه‌های تفریحی مانند شهربازی نیز مطرح شد.

به‌گفته مسئولان این حوزه، استان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۹ درصدی در جذب گردشگران خارجی، رتبه دوازدهم کشور را به‌دست آورده و در شمار پنج استان دارای جهش گردشگری قرار گرفته است. هدف‌گذاری استان برای سال ۱۴۰۵، ارتقای این جایگاه به رتبه‌ای زیر پنج عنوان شد. همچنین اعلام شد در این مدت ۲۱۸ هزار نفر ورودی گردشگر خارجی به استان ثبت شده است.

حوزه میراث‌فرهنگی:

در این بخش، معاون میراث‌فرهنگی استان عدم پایبندی برخی ادارات به وظایف قانونی خود در حمایت از میراث‌فرهنگی و آثار تاریخی به‌عنوان یکی از چالش‌ها مطرح کرد. همچنین ضرورت جابه‌جایی روستای تاق‌بستان، تشکیل انجمن‌های میراث‌فرهنگی به ریاست استاندار و اختصاص اعتبار برای آموزش در حوزه میراث‌فرهنگی نیز از موارد مورد تأکید بود.

مسئول این حوزه همچنین ثبت جهانی محور اشکانی ـ ساسانی غرب کشور را فرصتی مهم برای معرفی میراث استان دانستن و اعلام کرد با تحقق این پرونده، نزدیک به ۱۵۰ اثر از استان کرمانشاه در فهرست جهانی ثبت خواهد شد. تکمیل ساختمان موزه بزرگ کرمانشاه نیز از نیازهای ضروری این حوزه عنوان شد.

حوزه توسعه مدیریت:

همچنین معاون توسعه مدیریت اداره‌کل نیز نداشتن ساختمان اداری مناسب، ضرورت پیگیری روند ماده ۲۳ و کمبود خودرو را از مشکلات اداره‌کل برشمرد.

اختصاص ردیف بودجه برای رفع تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی و ضرورت ثبات مدیریت و تعیین‌تکلیف وضعیت مدیریتی نیز در این بخش مطرح شد.

حوزه سرمایه‌گذاری:



مسئول حوزه سرمایه‌گذاری اداره‌کل نیز چالش‌های مربوط به ۵۰ منطقه نمونه گردشگری استان و نبود اقدام مؤثر برای فعال‌سازی آن‌ها و تأمین اعتبار برای تهیه طرح جامع گردشگری استان را از مهم‌ترین موضوعات این بخش عنوان کرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، برای ۲۳ عنوان، مجوز موافقت اصولی صادر می‌شود که ۱۷ مورد آن ضوابط خاصی ندارد. همچنین ۸۳۰ موافقت اصولی صادر شده در حوزه گردشگری استان شناسایی شده‌اند که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و تنها ۱۳۰ مورد از آن‌ها به موافقت ایجاد منجر شده است.

شناسایی ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری و تدوین ۲۷ بسته سرمایه‌گذاری نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده بود.

حوزه صنایع‌دستی:

در این بخش، معاون صنایع‌دستی استان کسب رتبه دوم کشور در پرداخت تسهیلات جزء یک و جزء دو را به عنوان بخشی از عملکرد استان عنوان کرد. با این حال، مشکلات پرداخت تسهیلات در بانک رسالت، معطل‌ماندن پرونده‌ها در بانک‌ها و تعیین سرانه ۲۰۰ میلیون تومانی اشتغال به‌عنوان یکی از چالش‌های دریافت‌کنندگان تسهیلات مطرح کرد.

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در عراق و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در سطح استان نیز از برنامه‌ها و نیازهای این حوزه عنوان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از ساختمان اداری بازدید و با کارکنان اداره کل گفت و گو کرد. همچنین بازدید از پروژه موزه بزرگ کرمانشاه نیز بخشی از برنامه بازدید حسن رستم زاد از این اداره‌کل بود.

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