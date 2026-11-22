به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری استاندار همدان یکشنبه ۱ آذرماه در دیدار با مدیرکل و معاونین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تأکید چندباره بر اهمیت مقوله گردشگری، افزود: طی ۲۶ ماه حضور در استانداری در تمامی فرصت ها و تریبون رسمی همگان را به اهمیت رکن گردشگری در استان همدان توجه داده‌ایم.

نقش مردم در شکل گیری اهداف گردشگری بلامنازع است

حمید ملانوری در ادامه به اهمیت اعتمادسازی و امیدآفرینی در میان مردم پرداخت و گفت: خداوند جاذبه‌های طبیعی را به ما ارزانی داشته و مردمان گذشته جلوه های تمدن ساز تاریخ را برای ما به یادگار گذاشته‌اند تا گردشگری بعنوان موهبتی در اختیار ما باشد حالا هم لازم است با اراده و عزم مردم گردشگری را احیا کنیم‌، بنابراین هم مردم باید از عملکرد ما رضایت داشته باشند و هم در نگهداری و همراهی با اهداف گردشگری مشارکت پذیری داشته باشند.

همه دستگاه ها مکلف به تسهیل گری و همکاری در امر گردشگری هستند

ملانوری با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه گردشگری افزود: برای دست یافتن به چشم انداز مدنظر باید تأسیسات، امکانات و مسیرهای مناسب و باکیفیت را طراحی و ایجاد کنیم لذا در همه تریبون ها توصیه اکید کردیم همه دستگاه ها ضمن همراهی و همکاری مشفقانه با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هر کدام متناسب با شرح وظایف و مسئولیت‌های خود پیوست گردشگری را طراحی و اجرا کنند.

او در ادامه با اشاره به ایجاد قرارگاه تحقق شعار سال و ستاد توسعه پیشرفت خاطرنشان کرد: این ساختار برای تسهیل گری در امور مربوط به حل و فصل موانع کار سرمایه‌گذاری در گردشگری فعال شده و بنابراین بهانه‌ای برای تاخیر در صدور مجوزها پذیرفتنی نیست و پاسخ به استعلام و صدور مجوزها نهایتا ظرف یک ماه باید تعیین تکلیف شود.

نگاه جدی به اقتصاد گردشگری داریم

مقام عالی اجرایی استان همدان با تأکید بر اهمیت اقتصاد گردشگری گفت: تجارب، تخصص و مهارت مدیرکل جدید در موضوع مهم گردشگری اقتصادی دلیل انتخاب ایشان برای مدیریت در میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بوده و این نشان دهنده عزم ما برای کار جدی است و اتفاق مبتکرانه و خلاقانه‌ای که شاهدیم مبتنی بر این هدف‌گذاری است.

استاندار همدان افزود: به‌کارگیری اقدامات و شیوه‌های جدید در ارائه شیوه‌نامه های علمی و طراحی کار ویژه‌های نوین شایسته قدردانی است و این روش‌ها باعث ثمردادن برنامه ریزی ها خواهد شد.

او در ادامه به ضرورت ماندگاری مسافر در همدان اشاره کرد و خواستار تعریف مسیرهای گردشگری با علائق ویژه شد و افزود: یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توفیق در اقتصاد گردشگری، ماندگاری چندروزه در استان هست که برای این مهم می‌توان بر اساس ظرفیت‌های بکر موجود در استان و پیوند با استان‌های همجوار مسیر گردشگری با علایق ویژه طراحی کرد

صنایع دستی استان همدان جایگاه ویژه‌ای دارد

ملانوری با توجه دادن به دارایی جهانی استان همدان در چند رشته صنایع‌دستی از جمله شهر جهانی منبت و شهر جهانی سفال گفت: حضور متفاوت و خلاقانه در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ملی سکوی ویژه‌ای برای ارائه اندوخته ارزشمند هنر صنایع‌دستی هنرمندان این استان است که برای حضور قدرتمند در این عرصه‌ها همه باید پای کار بیایند.

پنجشنبه های گردشگری باید نهادینه شود

استاندار همدان با تعیین کار ویژه برای پنجشنبه‌های گردشگری تأکید کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده در استانداری هر دو هفته یک بار پنجشنبه‌های گردشگری را با دستور کار برگزاری شورای راهبردی گردشگری، شورای برندسازی جامع استان، ستاد برگزاری رویدادها و سایر موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جهت هدفمندتر کردن اعضا برگزار و برای اهداف عالی گردشگری استان همدان، تبادل نظر و تصمیم سازی کنیم،کما اینکه رویدادهای مهم گردشگری را هم می‌توان در این روز برگزار کرد.

سرپرست میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز در این دیدار گفت: رویکرد اداره‌کل برای تحقق توسعه گردشگری، حکمرانی مأموریت محور است و در پی ایجاد تعامل بین بخشی و هماهنگی بین دستگاهی هستیم تا به ایفای نقش هماهنگ کننده برای پیش‌برد اهداف عالی گردشگری استان بپردازیم.

محمدرضا اکبری ادامه داد: در نود روز گذشته بیش از یکصد جلسه با نخبگان از جمله مجمع نمایندگان استان، مقام‌های وزارتی، مدیران استانی، دانشگاهیان، انجمن‌های مختلف، نهادهای دولتی، سمن‌ها، هنرمندان و صنعتگران صنایع مختلف برگزار کردیم که حاصل آن انعقاد چندین تفاهم‌نامه و استقرار چندین میز گردشگری تخصصی متناسب با وظایف دستگاه‌های مختلف با هدف همسو نمودن فعالیت‌ها برای نیل به اهداف مدنظر بوده است.

او تصریح کرد: مجموعه اداره‌کل استان همدان از هر فرصتی برای گفتگو و حل مسئله استفاده می‌کند تا توجه همگانی را به مقوله گردشگری معطوف کرده زیراکه ثمره آن بیان پیوست گردشگری در تریبون‌های مختلف شده است.

نهادسازی و تشکل گرایی در دستور کار

اکبری به اهمیت کارسپاری به مردم پرداخت و افزود: از طرق مختلف به دنبال ایجاد تشکل‌های گردشگری و تقویت تشکیل سمن های جدید با رویکرد گردشگری هستیم و برای جهت دادن به آنها ساختاری تعریف کردیم تا آموزش، اخذ مجوز و راهنمایی دریافت تسهیلات و نیز ادامه فعالیت حرفه‌ای را داشته باشیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه شیوه نامه مربوط به ستاد برگزاری رویدادها، شیوه‌نامه اجرایی تعیین برند جامع استان و سند راهبردی گردشگری استان همدان را تقدیم استاندار کرد و تأکید کرد: برای تمامی این موارد ساز و کار علمی اندیشیده شده و سپس با دقت و ظرافت و ساعت‌ها کار مطالعاتی این اسناد تنظیم شده تا بعنوان نقشه راه به تبیین اهداف، تکالیف و نتایج پرداخته شده باشد.

او تجاری سازی در صنایع‌دستی را یک رکن اساسی دانست و گفت: بازارسازی، بازاریابی و بازارداری از مهمترین نیازهای گردشگری اقتصادی است که لازم است دراین زمینه به مهارت افزایی در استان بپردازیم.

اکبری در پایان به تشکیل کمیته ویژه تهیه طرح جامع حفظ و صیانت از مسجد جامع همدان اشاره کرد و گفت: این مسجد از مهمترین بناهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران بشمار می‌رود که از دوران صفوی ساخته شده، واجد ارزش کم نظیری است که نیازمند توجه ویژه است؛ این مسجد در طول دوره‌های قبلی بطور سلیقه ای مدیریت شده و آسیب زدایی از بنای آن اولویت ویژه‌ای دارد که جدیت و همراهی نهادهای مرتبط را برای احیای آن بعنوان یک مطالبه جدی پیگیری می‌کنیم.

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