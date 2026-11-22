به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی در جشنواره «عاملیت هنر برای ایران؛ تهران، الگوی روایت ملی» با تبیین نسبت هنر، هویت ملی و توسعه اجتماعی، هنر را فراتر از یک عرصه زیبایی‌شناختی و فعالیت محدود فرهنگی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن به‌عنوان نیرویی اثرگذار در شکل‌دهی به حیات اجتماعی، تقویت سرمایه فرهنگی و ترسیم افق آینده ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به مفهوم و عنوان این جشنواره اظهار کرد: انتخاب عنوان «عاملیت هنر برای ایران» فراتر از یک نام‌گذاری ساده است و ما را با پرسشی بنیادین مواجه می‌کند، هنر چه نقشی در ساختن ایران امروز و فردا دارد؟ آیا هنر صرفا ابزاری برای زیبایی‌بخشیدن به زندگی است و تنها در گالری‌ها، نمایشگاه‌ها، سالن‌های تئاتر و فضاهای فرهنگی معنا پیدا می‌کند یا می‌تواند به نیرویی برای تغییر، تحول و پیشرفت جامعه تبدیل شود؟

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه هنر در صورت‌بندی هویت و حیات جمعی ملت‌ها افزود: هنر یکی از مهم‌ترین نیروهای شکل‌دهنده حیات اجتماعی و فرهنگی یک ملت و زبان مشترک انسان‌هاست، زبانی که از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و زبانی عبور می‌کند و امکان ارتباط، همدلی و نزدیکی میان انسان‌ها را فراهم می‌آورد.

ضرغامی با تبیین نسبت هنر و ماندگاری تمدن‌ها تصریح کرد: تمدن‌ها را نمی‌توان بر اساس قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی شناخت، بخش مهمی از هویت و ماندگاری آن‌ها در آثار هنری، اندیشه‌های خلاقانه و میراث فرهنگی‌شان تجلی پیدا می‌کند. از این منظر، هنر یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری، بازنمایی و استمرار هویت تمدنی ملت‌هاست.

وی با اشاره به پشتوانه تاریخی و فرهنگی ایران ادامه داد: ایران اسلامی در طول تاریخ با شعر، موسیقی، معماری، ادبیات، هنرهای تجسمی و اندیشه هنرمندان و فرهیختگان خود ساخته شده است، با این حال، مسئله امروز چگونگی تبدیل این سرمایه عظیم فرهنگی و هنری به نیرویی زنده و اثرگذار برای ساختن آینده ایران است.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تبیین ابعاد نقش‌آفرینی هنر در جامعه، سه سطح متمایز اما مرتبط را برای عاملیت آن برشمرد و گفت: نخستین سطح، تقویت هویت ملی، حافظه تاریخی و احساس تعلق اجتماعی است. هنر می‌تواند پیوند جامعه با گذشته تاریخی و فرهنگی خود را استحکام بخشد و زمینه انتقال و استمرار این هویت را در میان نسل‌های مختلف فراهم کند.

ضرغامی دومین سطح را عاملیت اجتماعی هنر دانست و افزود: هنر باید بتواند میان گروه‌های مختلف جامعه ارتباط برقرار کند، زمینه گفت‌وگو را فراهم آورد، به کاهش فاصله‌های اجتماعی کمک کند و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهد. هنر از این منظر، ظرفیتی برای تقویت تعاملات اجتماعی، توسعه همبستگی و نزدیک‌ترکردن گروه‌های مختلف مردم به یکدیگر است.

وی با اشاره به سومین سطح، یعنی عاملیت توسعه، بیان کرد: هنرمند می‌تواند در اقتصاد، کیفیت زندگی، هویت شهری و حتی جایگاه بین‌المللی کشور نقشی مؤثر ایفا کند. بنابراین، نباید هنر را در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی و هنری تعریف و محدود کرد، بلکه ضرورت دارد ظرفیت‌های آن در ابعاد مختلف توسعه کشور به رسمیت شناخته شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ضرغامی در ادامه با تاکید بر نقش مدیریت شهری در تبدیل هنر به بخشی از تجربه روزمره شهروندان اظهار کرد: شهر موجودیتی زنده با ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. هویت شهرها تنها با معماری و جغرافیای آن‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه هنر، خاطره جمعی، فرهنگ و خلاقیت شهروندان نیز از مؤلفه‌های بنیادین هویت‌بخشی به فضاهای شهری به شمار می‌روند.

وی با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها برای گسترش حضور هنر در عرصه عمومی افزود: مدیریت شهری از ظرفیت قابل‌توجهی برای پیوندزدن هنر با زندگی روزمره مردم برخوردار است. هنر باید از فضاهای محدود فرهنگی فراتر برود و در میدان‌ها، خیابان‌ها و فضاهای عمومی حضور پیدا کند تا شهروندان بتوانند در متن زندگی عادی خود نیز با جلوه‌های گوناگون هنر ارتباط برقرار کنند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنمایی رویدادهای یک سال اخیر و توجه به ظرفیت نسل جوان و خلاق کشور، بر نقش هنرمندان در ثبت و انتقال حافظه جمعی جامعه تاکید کرد و گفت: امیدوارم با همت و اهتمام بلند هنرمندان بتوانیم خاطره مقاومت و امید مردم ایران در یک سال گذشته را به تصویر بکشیم و آنچه شایسته شان و جایگاه ملت ایران است، به جهانیان معرفی کنیم.

ضرغامی در ادامه، بازتعریف جایگاه هنرمندان در ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور را از الزامات تحقق عاملیت هنر دانست و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم هنر در خدمت ایران و آینده ایران قرار بگیرد، باید از نگاه تشریفاتی به هنر عبور کنیم. هنرمند نباید مخاطب برنامه‌های فرهنگی باشد، بلکه باید در فرایند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و ترسیم آینده جامعه حضور و نقش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه عاملیت هنر بدون مشارکت فعال هنرمندان در متن جامعه تحقق نمی‌یابد، افزود: عاملیت هنر زمانی محقق می‌شود که هنرمند از حاشیه به متن جامعه بیاید و هنر از یک فعالیت محدود فرهنگی به نیرویی مؤثر در زندگی اجتماعی تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان ابراز امیدواری کرد جشنواره «عاملیت هنر برای ایران» زمینه‌ساز هم‌اندیشی، همکاری و شکل‌گیری نگاهی تازه به جایگاه هنر در جامعه باشد و بستری برای طراحی و ارائه آثار هنری متناسب با شان و جایگاه مقاومت مردم ایران در یک سال گذشته فراهم آورد.

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