به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، محمدرضا امامقلی به عنوان معاون جدید ارتباطات و جریان سازی سازمان سینمایی سوره منصوب شد.

در حکم صادرشده از سوی حمیدرضا جعفریان، رئیس سازمان سینمایی سوره، خطاب به محمدرضا امامقلی، بر حفاظت و ارتقای تصویر مؤسسه در میان مخاطبان، ذی‌نفعان و نخبگان، تقویت تعامل با چهره‌های شاخص و نسل‌های مختلف صنعت سینما و توسعه ارتباطات سازمانی با مجموعه‌های تحت مدیریت و راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی تأکید شده است.

امامقلی پیش از این، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت مرکز مستند سوره، ریاست حوزه هنری استان قزوین و معاونت آموزش مؤسسه سفیرفیلم را بر عهده داشته است.

او همچنین در عرصه تولید آثار مستند نیز فعال بوده و تهیه‌کنندگی و کارگردانی را تجربه کرده است علاوه بر فعالیت در تولید نیز در حوزه تربیت نسل جدیدی از مستندسازان ایرانی و بین‌المللی نقش داشته است؛ از جمله آثار او می‌توان به مستند سینمایی «آقای نخست‌وزیر» و مستند «نوزده، نوزده»اشاره کرد.

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