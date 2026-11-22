به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ با تبریک این موفقیت ارزشمند اظهار کرد: مهمانخانه بومی ندارگ با تکیه بر معماری اصیل بلوچستان، بهره‌گیری خلاقانه از مصالح طبیعی و مشارکت جامعه محلی، موفق به کسب جایزه بهترین استفاده از سنگ در جشنواره جهانی معماری ۲۰۲۶ (WAF) شده است؛ افتخاری که نام شهرستان دشتیاری و سواحل مکران را در عرصه بین‌المللی مطرح می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری افزود: این موفقیت نشان می‌دهد معماری برخاسته از هویت بومی، فرهنگ منطقه و شناخت ویژگی‌های اقلیمی، ظرفیت حضور و درخشش در معتبرترین رویدادهای بین‌المللی را دارد و می‌تواند به یکی از مزیت‌های مهم توسعه گردشگری منطقه تبدیل شود.

او با اشاره به اهمیت گردشگری روستایی و نقش جوامع محلی در رونق این حوزه بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، حمایت از ابتکارهای محلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های متناسب با هویت فرهنگی هر منطقه، از رویکردهای مهم در توسعه پایدار گردشگری است و مهمانخانه ندارگ نمونه موفقی از پیوند معماری سنتی بلوچستان با گردشگری معاصر و مشارکت مردم در ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

امیری ادامه داد: این مجموعه در روستای کهنانیکش شهرستان دشتیاری، با طراحی دفتر معماری نکست‌آفیس به سرپرستی علیرضا تقابنی و مشارکت اهالی روستا شکل گرفته است. استفاده خلاقانه از سنگ‌های بومی، دیوارهای سنگی ضخیم، سقف‌های سبک و بهره‌گیری از الگوهای معماری سنتی بلوچستان از ویژگی‌های شاخص این پروژه است.

او همچنین با اشاره به نقش شنبه دهقانی، مدیر بوم‌گردی مهمانخانه ندارگ، در شکل‌گیری و توسعه این مجموعه، مشارکت و نقش‌آفرینی فعالان بومی را از عوامل مؤثر در موفقیت طرح‌های گردشگری دانست و گفت: حضور نیروهای محلی در مدیریت مجموعه‌های گردشگری، علاوه بر صیانت از اصالت فرهنگی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و تقویت احساس تعلق جامعه محلی نسبت به ظرفیت‌های گردشگری منطقه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های چابهار و دشتیاری با اشاره به مشخصات این مجموعه خاطرنشان کرد: مهمانخانه ندارگ با سه واحد اقامتی و پنج اتاق، فضایی متناسب با فرهنگ و معماری بومی بلوچستان ایجاد کرده است و حیاط مرکزی آن نیز با الهام از الگوهای سنتی، بستری برای تعامل گردشگران با زندگی، فرهنگ و سبک زیست مردم روستا فراهم می‌کند.

امیری با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر روستاهای سواحل مکران در حوزه گردشگری فرهنگی، طبیعی و روستایی تصریح کرد: معرفی این قابلیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند زمینه جذب گردشگران، ترغیب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی برای جوامع محلی را فراهم کند.

او در پایان کسب این جایزه بین‌المللی را فرصتی ارزشمند برای معرفی شایسته شهرستان دشتیاری و توانمندی‌های گردشگری سواحل مکران دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت از فعالان بومی، تقویت زیرساخت‌ها و توجه به الگوهای توسعه پایدار، شاهد تداوم موفقیت‌های بین‌المللی در حوزه گردشگری استان باشیم.

مهمانخانه ندارگ امروز فراتر از یک مجموعه اقامتی، نمادی از هویت معماری بلوچستان، خلاقیت بومی و نقش‌آفرینی مردم محلی در توسعه گردشگری روستایی سواحل مکران است.

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