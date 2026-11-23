به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نمایشگاه صنایع‌دستی چارسه سرامیک هنرمندان در رشته‌هایی همچون سرامیک، چوب، چرم، چاپ پارچه، زیورآلات سنتی و صحافی، آثار و دست‌آفریده‌های فاخر خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین در حاشیه این رویداد هنری، غرفه‌ای ویژه برای عرضه کتاب به علاقه‌مندان دائر شده بود.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در بازدید از نمایشگاه مذکور، با هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی گفت‌وگو کرد.

نمایشگاه چارسه سرامیک هر سال برگزار می‌شود و در پنجمین دوره برگزاری آن در سال جاری، پذیرای هنرمندان رشته‌های مختلف بود.

گروه تولیدی کاشی و سرامیک نقـش بوم کهن با برنــد چــارسه سرامــیک با هـدف حــمایت از تولیــدات کاشـی و سرامیک دسـت‌ســاز و زنده نگه داشــتن سـنت‌های کــهن و فرهــنگ غنی ایرانی فعالیت خود را در ســال ۱۴۰۰ شروع کرده است و در قم، بلوار الغدیر، بلوار امامت، ضلع شرقی مؤسسه آموزش عالی پویش قرار دارد. نشانی اینترنتی آن https://charceceramic.com است.

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