به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم افتتاح برنامه کشوری «میدان همدلی، خیابان خدمت» به مناسبت هفته بسیج و با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی، گسترش فعالیت‌های جهادی و ارائه خدمات محرومیت‌زدایی به اقشار مختلف جامعه با حضور سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و نیز حضور پرشور جهادگران استان قم در جوار آستان مقدس حضرت موسی مبرقع(ع) شهر قم برگزار شد.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم به همراه معاونان این اداره‌کل و جمعی از مسئولان استانی و قشرهای گوناگون مردم در این مراسم حضور داشتند.

در قالب اجرای این برنامه، زمینه مشارکت نیکوکاران و مردم برای تأمین یک‌هزار سری جهیزیه فراهم شده و همچنین غرفه‌های ملزومات حجاب؛ میز خدمت با حضور مسئولان؛ گروه جهادی شیفتگان خدمت؛ روایت دفاع مقدس سوم؛ صنایع‌دستی در رشته‌هایی همچون میناکاری، چرم، انگشتر و گوهرتراشی؛ عرضه نوشت‌افزار، خدمات پزشکی پزشکان جهادی، بازارچه‌های اقتصاد مقاومتی و توزیع مستقیم کالا برپا شده است.

سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این آیین با بیان این که این طرح تا پایان هفته بسیج ادامه دارد، گفت: این طرح با محوریت هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و خیران، عرصه‌ای برای خدمت‌رسانی و حمایت از خانواده‌ها فراهم کرده است.

سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد از خطیبان مشهور کشور و اجرای سرود و برنامه نورافشانی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

امامزاده موسی مُبَرْقَع(ع) فرزند بلافصل امام جواد(ع) -نهمین امام شیعیان- یکی از امامزادگان واجب‌التعظیم مشهور استان قم است. حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) در شهر قم، خیابان آیت‌الله طالقانی (آذر) قرار دارد و پس از بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، بقعه امامزاده موسی مبرقع(ع) شاخص‌ترین مکان زیارتی قم است.

پیشینه (قدمت) مجموعه بناهای چهل‌اختران به قرن ۹ هجری قمری باز می‌گردد و با شماره ۹۶۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مقابر امام زادگان چهل‌اختران، قطب چهارم زیارتی کشور به شمار می‌رود.

حضرت موسی مبرقع(ع) در سال ۲۱۴ هجری قمری در مدینه (یثرب) به دنیا آمد و در ۲۲ ربیع‌الثانی سال ۲۹۶ هجری قمری در قم وفات یافت. آن حضرت(ع) از جمله محدثان بزرگ تاریخ تشیع به شمار می‌آید و از قول ایشان روایت‌های متعددی در کتاب‌های حدیثی وجود دارد. ایشان را به خاطر پوشاندن چهره‌اش با نقاب، مُبَرقَع می‌نامیده‌اند؛ سادات برقعی، رضوی، نقوی و برخی دیگر از خانواده‌های سادات از نسل حضرت موسی مبرقع(ع) به شمار می‌روند.

استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.

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