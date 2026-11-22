به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یادواره امام شهید، با عنوان «سیدعلی صبورِ ما» به مناسبت هفته بسیج و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای(ره) در تالار فرهنگ و هنر استان قم برگزار شد.

این یادواره به همت ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع)، با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ جمعی از مسئولان؛ بسیجیان؛ خانواده‌های گرانقدر شهدا، جانبازان و ایثارگران و قشرهای گوناگون مردم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، رئیس هیأت ‌مدیره مؤسسه روایت سیره شهدا و مدرس حوزه و دانشگاه، به سخنرانی پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه شهیدان و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

در این یادواره از تعدادی از مادران معظم شهیدان تجلیل به عمل آمد. مداحی حاج مسعود پیرایش و اجرای گروه سرود رهروان مهدی و گروه نمایش ریحانه‌النبی از دیگر برنامه‌های یادواره مذکور بود.

بر اساس این گزارش، سرهنگ پاسدار امیر جعفری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان قم در حاشیه این برنامه در گفت‌وگویی، با گرامیداشت هفته بسیج بر ادامه راه شهدا و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

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