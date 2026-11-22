به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حاشیه برگزاری یادواره امام شهید، با عنوان «سیدعلی صبورِ ما»، با گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدا و هفته بسیج؛ تفکر بسیجی را نماد بارز شجاعت، ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تمامی توطئه‌ها برشمرد و بر ضرورت تلاش در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن توسعه و اقتدار ایران اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و رویدادهای اخیر و جنگ رمضان را ارج می‌نهم و به روح پاکشان درود می‌فرستم.

احمدی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل بسیج در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: اگر بخواهم، مفهوم شجاعت را در یک کلمه توصیف کنم، مصداق بارز آن را می‌توان در تعریف و منش بسیجی و رویه بسیجی‌بودن دید؛ ویژگی ارزشمندی که بحمدالله تمامی مردم ایران و بسیجیان دلاور در عرصه‌های گوناگون نشان دادند.

او با اشاره به ضرورت استمرار راه شهدا خاطرنشان کرد: امیدوارم، با اتکا به عنایات الهی و در سایه اقتدار و پیروزی ایران بزرگ، همگی در مسیر توسعه، پاسداشت و ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت گام‌های استوارتری برداریم.

یادواره امام شهید، با عنوان «سیدعلی صبورِ ما» به مناسبت هفته بسیج و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای(ره) در تالار فرهنگ و هنر استان قم با حضور جمعی از مسئولان؛ بسیجیان؛ خانواده‌های گرانقدر شهدا، جانبازان و ایثارگران و قشرهای گوناگون مردم برگزار شد.

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