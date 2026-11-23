به گزارش میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا با اعلام این خبر اظهار کرد: چهارمین دوره نمایشگاه یلدای قرچک از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه در محل نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برگزار خواهد شد و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای محلی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک با اشاره به اهمیت حمایت از مشاغل بومی و تولیدات محلی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی، به‌ویژه در آستانه شب یلدا، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های فروش محصولات، نقش مؤثری در معرفی صنایع‌دستی، حفظ سنت‌های ایرانی و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی دارد.



او ادامه داد: شهرستان قرچک با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و حضور اقوام مختلف ایرانی، زمینه مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی است و نمایشگاه یلدا می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی هرچه بیشتر این توانمندی‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی شهرستان باشد.



ژاله‌نیا با تشریح بخش‌های مختلف این نمایشگاه گفت: در چهارمین دوره نمایشگاه یلدا، گروه‌های متنوعی شامل صنایع‌دستی، سوغات و هدایا و آجیل و خشکبار با قیمت مناسب امکان حضور و عرضه محصولات خود را خواهند داشت.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرچک با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای کوچک بیان کرد: ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان، یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان محلی است و امیدواریم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به رونق بازار فروش محصولات بومی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها کمک کند.



او همچنین با اشاره به جایگاه شب یلدا در فرهنگ ایرانی خاطرنشان کرد: آیین کهن شب یلدا بخشی از هویت و میراث فرهنگی ایرانیان است و بهره‌گیری از این مناسبت برای معرفی هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی می‌تواند به پیوند هرچه بیشتر فرهنگ و اقتصاد محلی منجر شود.



ژاله‌نیا در پایان با دعوت از هنرمندان، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای محلی برای حضور در این رویداد گفت: متقاضیان شرکت در چهارمین دوره نمایشگاه یلدای قرچک می‌توانند روز سوم آذرماه، از ساعت ۸ تا ۱۴، با مراجعه به دفتر سازمان فرهنگی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



چهارمین دوره نمایشگاه یلدای قرچک از ۱۵ تا ۳۰ آذرماه در نمایشگاه دائمی شهرداری قرچک برگزار می‌شود.

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