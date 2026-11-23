به گزارش میراث آریا، رضا امیرخانی که نهم آذرماه سال گذشته در منطقه مشاء دماوند بر اثر سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شده بود و پس از این حادثه به دلیل آسیب شدید مغزی و ضربه وارده به سر، برای مدت طولانی در وضعیت ناهوشیاری قرار داشت، شب گذشته یکم آذرماه ۱۴۰۵ پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از این سانحه درگذشت.

او پس از آن حادثه به بیمارستانی در دماوند منتقل شد و سپس برای ادامه روند درمان به بیمارستان کسری تهران انتقال یافت. این نویسنده چندین نوبت تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از مدتی با تصمیم خانواده از بیمارستان به منزل منتقل شد، اما وضعیت جسمانی او در ماه‌های پس از حادثه همچنان نامساعد بود.

خانواده امیرخانی نیز در اطلاعیه‌های خود از مراقبت شبانه‌روزی گروه پزشکی و پرستاری و افت‌وخیز روند بهبودی او خبر داده بودند.

رضا امیرخانی متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران و دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود. او فعالیت ادبی خود را با داستان‌نویسی آغاز کرد و در سال‌های فعالیتش آثار متعددی در حوزه داستان، سفرنامه، داستانک و جستارهای اجتماعی و فرهنگی نوشت. امیرخانی مدتی نیز ریاست هیئت‌مدیره انجمن قلم ایران را برعهده داشت.

او از دهه ۷۰ با انتشار رمان «ارمیا» وارد فضای حرفه‌ای داستان‌نویسی شد و به‌تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ادبیات معاصر پیدا کرد.

رمان «منِ او» از جمله آثار شاخص امیرخانی است که با روایت خاص خود از تهران قدیم و پرداختن به مفاهیم عشق، هویت و سنت، با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

امیرخانی علاوه بر داستان‌نویسی، در حوزه سفرنامه‌نویسی، نقد اجتماعی و تحلیل مسائل فرهنگی و مدیریتی نیز فعالیت داشت. کتاب «ره‌ش» او در سال ۱۳۹۷ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد.



از دیگر آثار شناخته‌شده این نویسنده می‌توان به رمان‌های «ناصر ارمنی»، «از به»، «بیوتن»، «قیدار»، «نیم‌دانگ پیونگ‌دانگ»، «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر»، «داستان سیستان»، «نشت نشا» و «نفحات نفت» اشاره کرد.

آثار رضا امیرخانی علاوه بر انتشار در ایران، به زبان‌های مختلفی از جمله روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده‌اند.

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