به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این اردوها با رویکرد آشنایی شرکت‌کنندگان با هنرهای سنتی و تجسمی، فرصتی برای یادگیری مهارت‌های هنری، تجربه عملی و کشف استعدادهای خلاقانه فراهم می‌کند.



در این برنامه‌ها، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با شیوه‌ها و ظرفیت‌های متنوع هنرهای دستی، با بخشی از میراث هنری و فرهنگی ایران نیز ارتباط برقرار می‌کنند.



برگزاری این مجموعه اردوها در راستای ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، تقویت خلاقیت، انتقال مهارت‌های هنری و ایجاد پیوند میان نسل جدید و میراث فرهنگی کشور انجام می‌شود.



شعار این رویداد هنری «هر دست، روایتگر یک هنر؛ هر نقش، یادگاری از یک میراث» انتخاب شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از برنامه‌های آموزشی و هنری این مجموعه می‌توانند به خانه فرهنگ ایرانسرا، واقع در تهران، ضلع شرقی میدان آزادی، داخل زیرگذر عابر پیاده مراجعه کنند یا از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۰۳۹۸۷۳ و ۰۲۱۶۶۰۵۳۳۷۸ تماس بگیرند.

انتهای پیام/