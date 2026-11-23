به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی روز دوشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای سامان‌دهی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان میامی، ۲ کارت مدیریت تأسیسات گردشگری برای واحدهای بوم‌گردی و پذیرایی بین‌راهی صادر شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی افزود: صدور کارت مدیریت برای تأسیسات گردشگری، نقش مهمی در ارتقای سطح مدیریت، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش نظارت بر فعالیت این واحدها دارد و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران و مسافران را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه از جمله برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان میامی است و تلاش می‌کنیم با سامان‌دهی واحدهای گردشگری و ارتقای استانداردهای مدیریتی، زمینه افزایش رضایت گردشگران و رونق صنعت گردشگری شهرستان را فراهم کنیم.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان میامی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران و زائران، از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری برخوردار است و صدور این کارت‌ها گامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و سامان‌دهی تأسیسات گردشگری شهرستان محسوب می‌شود. این روند با هدف حمایت از فعالان گردشگری و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران با جدیت دنبال خواهد شد.

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