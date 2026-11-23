به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، غلامرضا فرخی با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه این حوزه نیازمند عبور از نگاه صرفا تولیدمحور و توجه هم‌زمان به حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، از طراحی و تولید تا بازاریابی، عرضه و فروش محصولات است.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در تولید محصولات متنوع صنایع‌دستی افزود: در حال حاضر ۴ بازارچه دائمی صنایع‌دستی در کاروانسرای جهانی گنجعلی‌خان، اکوموزه بانو حیاتی کرمان، روستای جهانی میمند و ارگ تاریخی راین فعال هستند که نقش مهمی در معرفی هنرهای بومی، عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و گردشگران دارند.

او در ادامه بیان کرد: در راستای گسترش شبکه عرضه محصولات صنایع‌دستی، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی و فعال‌سازی بازارچه دائمی در ارگ جهانی بم در حال انجام است، همچنین ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در شهربابک با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود که می‌تواند زمینه مناسبی برای حمایت از هنرمندان منطقه و معرفی ظرفیت‌های بومی این شهرستان فراهم کند.

فرخی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در محدوده آبشار راین بیان کرد: در این زمینه، پیگیری تخصیص زمین و تامین اعتبارات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است تا با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، زمینه عرضه محصولات صنایع‌دستی در یکی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه راین فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی کرمان با تاکید بر اهمیت پیوند صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: استقرار بازارچه‌های دائمی در محوطه آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و مقصدهای گردشگری، ضمن فراهم کردن امکان عرضه مستقیم تولیدات، فرصت آشنایی گردشگران با تنوع فرهنگی و هنری استان را افزایش می‌دهد و می‌تواند به رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند.

او با اشاره به ضرورت ایجاد بازارهای پایدار برای محصولات هنرمندان گفت: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، تبدیل توان تولیدی هنرمندان به فرصت‌های مستمر درآمدزایی است که در این مسیر، علاوه بر حمایت از تولید و ارتقا مهارت‌های تخصصی، موضوعاتی همچون شناخت نیاز بازار، به‌روزرسانی طراحی محصولات، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد مسیرهای متنوع عرضه باید مورد توجه قرار داشته باشد.

فرخی همچنین توسعه بازارهای سازمانی و تقویت ظرفیت خرید محصولات صنایع‌دستی در مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از راهکارهای موثر در حمایت از تولیدکنندگان دانست و افزود: ورود محصولات صنایع‌دستی به چرخه تامین و خرید سازمانی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای افزایش تقاضا، گسترش بازار فروش و تثبیت درآمد هنرمندان ایجاد کند، تحقق این هدف نیازمند معرفی توانمندی تولیدکنندگان، شناسایی محصولات متناسب با نیاز سازمان‌ها و ایجاد سازوکار ارتباطی میان هنرمندان و خریداران عمده است.

معاون صنایع‌دستی کرمان خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی تنها به افزایش میزان تولید محدود نمی‌شود، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا ارزش فرهنگی و هنری هر محصول در فرآیند عرضه و فروش نیز حفظ شود و هنرمندان از منافع اقتصادی حاصل از تولید خود سهم بیشتری داشته باشند.

او در پایان تاکید کرد: توسعه بازارچه‌های دائمی در کنار تقویت بازارهای نوین فروش، از رویکردهای مهم برای حمایت از هنرمندان و رونق صنایع‌دستی استان کرمان است، رویکردی که می‌تواند ضمن صیانت از هنرهای اصیل و هویت فرهنگی مناطق مختلف، صنایع‌دستی را به یکی از ظرفیت‌های موثر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد محلی تبدیل کند.

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