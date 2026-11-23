محمد انصاری، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی در صنعت فرش دستباف البرز اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های خوبی در حوزه تولید فرش برخوردار است و تعداد قابل توجهی از افراد در این عرصه فعالیت دارند، اما آنچه امروز اهمیت دارد، استفاده مؤثر از این ظرفیت و فراهم کردن زمینه حضور محصولات تولیدی استان در بازارهای هدف است.

مدیرکل صمت البرز افزود: یکی از مسائل اساسی حوزه فرش، ضعف در بازاریابی و فروش و نداشتن یک برند مستقل و شناخته‌شده است که بتواند تولیدات استان را با هویت مشخص به بازار معرفی کند. در واقع، تولید زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد فعالان این حوزه منجر شود که در کنار کیفیت محصول، سازوکار مناسبی برای عرضه، معرفی و فروش آن نیز وجود داشته باشد.

او توضیح داد: امروز بخشی از فعالان بازار در استان به عرضه فرش تولیدشده در سایر مناطق کشور مشغول هستند، در حالی که البرز نیز از ظرفیت تولید و حضور تجار توانمند برخوردار است. این وضعیت نشان می‌دهد که باید ارتباط میان تولید و تجارت را تقویت کنیم و اجازه ندهیم ظرفیت‌های بومی استان در چرخه بازار کمتر از توان واقعی خود دیده شود.

انصاری با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری هویت تجاری مستقل برای تولیدات فرش استان گفت: برند فرش البرز باید به یک نام معتبر و قابل رقابت تبدیل شود؛ برندی که خریدار بتواند با شناخت از کیفیت، طرح و ویژگی‌های محصول، آن را انتخاب کند. دستیابی به این هدف نیازمند همکاری اتحادیه‌های مرتبط، تولیدکنندگان، تجار و سایر فعالان این حوزه و همچنین تکمیل اقدامات مربوط به شناسایی طرح‌ها، برندسازی و تجاری‌سازی است.

این مسئول ابراز کرد: برندسازی باید بتواند در معرفی محصول، اعتمادسازی برای مشتری، توسعه بازار و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده نقش داشته باشد. هر اندازه هویت تجاری فرش استان تقویت شود، امکان معرفی بهتر تولیدات و حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل صمت البرز تشکیل کنسرسیوم صادراتی فرش استان را یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت ارتباط میان تولید و بازارهای بین‌المللی دانست و گفت: در استان هم تولیدکنندگان توانمند داریم و هم تجار و صادرکنندگانی که از تجربه و ظرفیت لازم برای فعالیت در بازارهای خارجی برخوردارند، اما این توانمندی‌ها به یک شبکه منسجم و اثربخش متصل نشده است.

انصاری بیان کرد: با سازماندهی صادرکنندگان و تجار توانمند در قالب یک کنسرسیوم و ایجاد ارتباط مستقیم میان آن‌ها و شبکه تولیدکنندگان و قالیبافان، می‌توان زمینه عرضه بهتر محصولات، شناسایی بازارهای هدف و توسعه صادرات فرش استان را فراهم کرد. چنین ساختاری می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده موجود را در مسیر یک هدف مشترک قرار دهد و به حضور برنامه‌ریزی‌شده‌تر تولیدات البرز در بازارهای رقابتی کمک کند.

او با اشاره به اهمیت حمایت اقتصادی از قالیبافان اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که در منزل خود فرش باکیفیت تولید می‌کند، باید بتواند از ارزش واقعی محصول خود در زمان عرضه و فروش نیز بهره‌مند شود. تقویت ارتباط میان تولیدکننده و بازار و استفاده از ظرفیت تجار و صادرکنندگان، می‌تواند به بهبود شرایط فروش و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش اقتصادی محصول منجر شود.

انصاری با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان باسابقه این صنعت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با فرش استان گفت: پیشکسوتان و فعالان صنف باید در کمیته فرش استان حضور مؤثر داشته باشند و با استفاده از تجربیات خود در تعیین اولویت‌ها، ارائه پیشنهادهای تخصصی و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: توسعه صنعت فرش البرز نیازمند نگاه هم‌زمان به تولید، بازاریابی، تجارت و صادرات است و نمی‌توان صرفاً با تکیه بر توان تولید، انتظار دستیابی به جایگاه مطلوب در بازار را داشت. هدف باید این باشد که ظرفیت موجود در حوزه قالی‌بافی به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود و فرش البرز بتواند در بازارهای داخلی و خارجی با هویت مشخص و قدرت رقابت بیشتر حضور پیدا کند.

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