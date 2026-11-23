شهین پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به برگزاری چهارمین نشست تخصصی کمیته مد پایدار اظهار کرد: این نشست در ادامه برنامه‌های تخصصی چهاردهمین جشنواره ملی مد و لباس فجر، روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در بستر اسکای‌روم برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه موضوع این نشست به بررسی نقش سوزن‌دوزی‌ها و قلاب‌دوزی‌ها در مد پایدار اختصاص دارد، افزود: مد پایدار امروزه به یکی از موضوعات مهم در صنعت پوشاک جهان تبدیل شده و پیوندی میان خلاقیت، مسئولیت اجتماعی، اقتصاد و حفاظت از محیط زیست برقرار می‌کند.

این استاد هنرهای تزئینی میراث‌فرهنگی ایران ادامه داد: افزایش مصرف منابع طبیعی، تولید پسماندهای نساجی، گسترش مد سریع و ضرورت رعایت حقوق نیروی کار، ضرورت بازنگری در شیوه‌های طراحی، تولید، عرضه و مصرف پوشاک را بیش از گذشته آشکار کرده است.

پزشکی با اشاره به اینکه مد پایدار تنها به استفاده از پارچه‌های طبیعی یا مواد بازیافتی محدود نمی‌شود، گفت: این رویکرد مجموعه‌ای از اصول و راهکارها را در تمام چرخه عمر یک محصول، از انتخاب مواد اولیه و طراحی تا تولید، توزیع، استفاده مجدد و بازیافت در بر می‌گیرد.

او طراحی لباس‌های بادوام، کاهش ضایعات پارچه، استفاده بهینه از آب و انرژی، توسعه روش‌های بازیافت منسوجات، حمایت از تولید مسئولانه و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان را از جمله راهکارهای تحقق مد پایدار برشمرد.

این استاد هنرهای تزئینی با تأکید بر ظرفیت هنرهای سنتی در توسعه مد پایدار بیان کرد: سوزن‌دوزی‌ها و قلاب‌دوزی‌ها به‌عنوان بخشی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار ایرانی، می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده، افزایش ماندگاری پوشاک و تقویت تولیدات هنرمحور، جایگاه مؤثری در شکل‌گیری الگوهای مسئولانه تولید و مصرف داشته باشند.

پزشکی همچنین نقش کمیته مد پایدار را در تبدیل مفاهیم نظری به برنامه‌های اجرایی مهم دانست و گفت: تدوین پیشنهادهای تخصصی، برگزاری نشست‌های علمی و آموزشی، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و معرفی تجربه‌های موفق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به گسترش فرهنگ مد پایدار کمک کند.

چهارمین نشست تخصصی کمیته مد پایدار روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳ تا ۱۵، به‌صورت مجازی و از طریق سامانه اسکای‌روم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این نشست حضور یابند:

https://skyroom.online/ch/bonyademellimodvalebas/jalasat

انتهای پیام/