حسین فلاح‌نژاد امروز دوشنبه 2 آذرماه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه کارآفرینی اظهار کرد: در حال حاضر ۵۸ مرکز کارآفرینی در البرز فعالیت دارند که از این تعداد، ۲۴ مرکز در حوزه مشاوره، ۱۱ مرکز در قالب شتاب‌دهنده، ۱۲ مرکز در بخش فضاهای کار اشتراکی و ۱۱ مرکز نیز به‌عنوان کافه‌های کارآفرینی مشغول ارائه خدمات هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، افزود: اگرچه تعداد این مراکز با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای استان البرز هنوز کافی نیست، اما در شرایط فعلی تلاش داریم با ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اثربخشی، از ظرفیت همین مراکز موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

فلاح‌نژاد با تأکید بر اینکه مراکز کارآفرینی باید از حالت فعالیت‌های صرفاً ساختاری و تشریفاتی خارج شوند، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، میزان تأثیرگذاری این مجموعه‌ها بر شکل‌گیری ایده‌های اقتصادی، پرورش کسب‌وکارهای نوپا، رفع موانع پیش‌روی کارآفرینان و در نهایت کمک به ایجاد اشتغال پایدار است. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که هر یک از این مراکز متناسب با مأموریت خود، نقشی مؤثر در زنجیره شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار ایفا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه با اشاره به تحولات پرشتاب فضای اقتصادی و تغییر الگوهای اشتغال در جهان گفت: امروز شرایط کسب‌وکار با گذشته تفاوت زیادی پیدا کرده و ما در حال عبور از شیوه‌های سنتی فعالیت اقتصادی به سمت مدل‌های نوین کسب‌وکار هستیم؛ تغییری که ضرورت توجه به نوآوری، خلاقیت، فناوری و بهره‌گیری از دانش را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

او ابراز کرد: در چنین شرایطی، مراکز کارآفرینی باید بستر لازم را برای شناسایی ایده‌های خلاقانه، پرورش استعدادها و تبدیل ایده به محصول و خدمت فراهم کنند. مأموریت این مراکز تنها ارائه مشاوره یا در اختیار گذاشتن فضای فعالیت نیست، بلکه باید به توسعه مدل‌های جدید کسب‌وکار و توانمندسازی افرادی کمک کنند که می‌توانند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کنند.

این مسئول با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه کارآفرینی، فاصله میان ظرفیت‌های علمی و عرصه عملی تولید است، افزود: در استان البرز ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه قابل توجهی وجود دارد، اما باید سازوکارهایی فراهم شود تا این توان علمی در مسیر حل مسائل واقعی اقتصاد و تولید قرار گیرد. مراکز کارآفرینی می‌توانند با ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، فعالان اقتصادی و بخش تولید، این فاصله را کاهش دهند.

فلاح‌نژاد تقویت خودباوری در میان کارآفرینان را نیز یکی از الزامات توسعه کسب‌وکارهای نوین دانست و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که افراد دارای ایده و توان علمی، امکان ورود به عرصه اجرا را پیدا کنند و بتوانند ظرفیت‌های بالقوه خود را به توانمندی‌های عملی و در نهایت فرآیندهای مولد اقتصادی تبدیل کنند.

او با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارتخانه، توسعه و تقویت مراکز کسب‌وکار نوین را دنبال می‌کند و در این مسیر تلاش خواهد کرد زمینه فعالیت مؤثرتر مجموعه‌های موجود و شکل‌گیری مراکز جدید را فراهم کند.

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