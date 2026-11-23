نودوهشتمین نشست از مجموعه برنامه‌های «شب‌های ایران» با عنوان «شب مازندران» با هدف معرفی و بررسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری این استان، سوم آذرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

محمدرضا وحدتی، دبیر نشست‌های «شب‌های ایران» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، گفت: در این برنامه، مازندران از زاویه‌ای فراتر از طبیعت چشم‌نواز و سواحل دریای خزر مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش‌هایی از تاریخ و هویت فرهنگی، آیین‌ها و سنت‌های بومی، موسیقی و هنر، غذاهای محلی و جاذبه‌های گردشگری این سرزمین معرفی و بررسی خواهد شد.

او با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مازندران افزود: این استان یکی از مهم‌ترین مناطق فرهنگی شمال ایران به شمار می‌رود؛ سرزمینی که در کنار جنگل‌های هیرکانی، کوهستان و دریای خزر، مجموعه‌ای ارزشمند از میراث ناملموس و شیوه‌های زندگی بومی را در خود جای داده است.

وحدتی ادامه داد: «شب مازندران» فرصتی برای آشنایی بیشتر با این میراث و شنیدن روایت‌هایی از سرزمینی است که طبیعت و فرهنگ در آن در پیوندی دیرینه، هویت منحصربه‌فردی پدید آورده‌اند.

نودوهشتمین نشست «شب‌های ایران» با عنوان «شب مازندران» با حضور جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ این استان، ساعت ۱۷ روز سوم آذرماه ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می‌شود.



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