به گزارش میراث‌آریا، مصطفی پاشایی با اشاره به اجرای برنامه بازدید و نظارت دوره‌ای بر تاسیسات گردشگری شهر جهانی لالجین اظهار کرد: نظارت بر روند فعالیت واحدهای اقامتی، پذیرایی و گردشگری این شهر به‌صورت مستمر و دوره‌ای انجام می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین با تشریح ظرفیت‌های اقامتی لالجین گفت: این شهر جهانی دارای یک هتل سه‌ستاره با ۱۴ اتاق و ۵۴ تخت است که ۵ نفر در آن اشتغال دارند.

پاشایی افزود: لالجین دارای سه سفره‌خانه سنتی سفره‌خانه بوعلی شعبه ۱ و ۲ و سفره‌خانه ایران‌زمین با مجوز اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است؛ که در مجموع بیش از ۲۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند و دو مجتمع گردشگری در محور لالجین – طاهرلودر آینده به گردشگران و مسافران خدمات‌رسانی خواهند کرد که یکی از آن‌ها در آستانه بهره‌برداری است و دیگری در حال ساخت است.

او تصریح کرد: سه اقامتگاه بوم‌گردی نیز در روستای آق‌بلاغ لتگاه فعال بوده و علاوه بر آن، چندین سفره‌خانه سنتی و رستوران با غذاهای محلی از جمله آبگوشت بزباش در این منطقه فعالیت می‌کنند که به‌صورت دوره‌ای بازدید و نظارت می‌شوند.

پاشایی در پایان تاکید کرد: هدف از این بازدیدها، ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای گردشگری و ایجاد تجربه‌ای مطلوب برای مسافران و گردشگرانی است که به شهر جهانی سفال سفر می‌کنند.

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