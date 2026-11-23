به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی، در این نشست که روز یکشنبه یکم آذرماه برگزار شد، اظهار کرد: اگر امروز شاهد اتفاقات مثبت و دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه هستیم، بخش مهمی از آن حاصل تلاش، خلاقیت و پشتکار صنعتگران و هنرمندان این عرصه است، به‌طوری‌که هم‌اکنون ۳۳ رشته صنایع‌دستی با مشارکت حدود ۳۰ هزار صنعتگر در استان فعال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به برگزاری ۸۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در خارج از کشور تصریح کرد: تحقق این دستاورد حاصل همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط بوده است و باید این مسیر با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. هیچ‌یک از استان‌های مرزی کشور به اندازه ایلام در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در خارج از کشور حضور نداشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه استان در عرصه معرفی و عرضه تولیدات بومی است.

شریفی اقتصاد هویت‌بنیان را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: صنایع‌دستی صرفاً یک محصول هنری نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و پیشینه تاریخی مردم ایلام است و رونق آن می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز ارزآوری و توسعه اقتصادی باشد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رونق بازار صنایع‌دستی استان بیان کرد: فعالیت چهارشنبه‌بازارها و دوشنبه‌بازارها، نام‌گذاری یکی از چهارراه‌های شهر ایلام به نام «چهارراه صنایع‌دستی» با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و همچنین معرفی ایلام به‌عنوان شهر ملی گلیم نقش‌برجسته، از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت جایگاه صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: در کنار گلیم نقش‌برجسته، محصولاتی همچون چیت، حصیر، چرم و دیگر تولیدات بومی استان نیز توانسته‌اند در نمایشگاه‌های بین‌المللی جایگاه مناسبی پیدا کنند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شریفی با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات، تقویت بازارچه‌های عرضه محصولات، تدوین اطلس صنایع‌دستی استان و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه در استان‌های مختلف کشور عراق از جمله برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

او نقش بخش خصوصی را در توسعه این حوزه اساسی دانست و افزود: فعالان بخش خصوصی نیز باید با پذیرش مسئولیت و ورود جدی‌تر به عرصه تولید، بازاریابی و صادرات، نقش مؤثرتری در توسعه صنایع‌دستی ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به بازارهای صادراتی محصولات استان گفت: علاوه بر کشور عراق، صنایع‌دستی ایلام به کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی کشور ژاپن نیز صادر می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده قابلیت رقابت محصولات بومی استان در بازارهای فراتر از مرزهاست.

شریفی همچنین تقویم رویدادهای فرهنگی استان را ظرفیتی مهم برای رونق اقتصادی و جذب گردشگر دانست و تأکید کرد: برگزاری هدفمند رویدادها و نمایشگاه‌های فرهنگی و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های استان، افزایش فروش محصولات هنرمندان و ارزآوری را فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در حوزه راهنمایان گردشگری اقدامات مناسبی انجام شده و راهنمایان فعال ضمن دریافت مجوزهای لازم، آموزش‌های تخصصی را نیز پشت سر گذاشته‌اند بر همین اساس، در اماکن تاریخی و بناهای گردشگری باید از ظرفیت راهنمایان آموزش‌دیده استفاده شود تا خدمات مطلوب‌تری به گردشگران ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان افزود: خوشبختانه تأسیسات گردشگری مناسبی در ایلام ایجاد شده و در همین راستا مذاکراتی با شرکت «بلاد شمس» برای برگزاری تورهای گردشگری و ورود گردشگران به استان انجام شده است.

شریفی با اشاره به روند گردشگری استان پس از شرایط جنگی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار گذشته، روند گردشگری استان پس از آن دوره با رشد مثبت همراه بوده است و باید با تقویت زیرساخت‌ها، توسعه همکاری‌ها و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی، این روند را استمرار بخشیم.

او در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت استادان، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه بازاریابی نوین تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به جایگاه واقعی ایلام در عرصه گردشگری و صنایع‌دستی، باید نگاه علمی، برنامه‌محور و آینده‌نگر را در دستور کار قرار دهیم و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های استان را فراهم کنیم.

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