پیمانه پرناک رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در یادداشتی نوشت: اموال تاریخی – فرهنگی، فقط اشیای قدیمی یا آثار قابل نمایش در موزه‌ها نیستند؛ هر یک از این آثار حامل بخشی از حافظه تاریخی، هویت اجتماعی، دانش فنی و تجربه زیسته جوامع انسانی‌اند.

از این رو، حفاظت از آن‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی، مستمر و نظام‌مند است که در میان آن‌ها، نقش «امین اموال تاریخی – فرهنگی» جایگاهی اساسی و تعیین‌کننده دارد.

امین اموال تاریخی – فرهنگی، مسئول مستقیم ایجاد و حفظ ارتباط میان اثر، محل نگهداری، اسناد و ساختار اداری – حفاظتی مجموعه است.

این مسئولیت، تنها به نگهداری فیزیکی اشیا یا ثبت آن‌ها در دفاتر اموال محدود نمی‌شود؛ بلکه فرآیندی جامع است که شناسایی، مستندسازی، حفاظت، کنترل دسترسی، پایش وضعیت، جابه‌جایی اصولی و گزارش‌دهی درباره آثار را دربرمی‌گیرد.

جایگاه امین اموال در نظام حفاظت

در هر موزه، مخزن، مجموعه فرهنگی، بنای تاریخی یا محل نگهداری آثار، امین اموال یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت و سلامت آثار به‌شمار می‌رود.

امین اموال باید به‌طور مستمر بر وضعیت موجودی، محل استقرار، شرایط نگهداری و سوابق هر اثر نظارت داشته باشد و هرگونه تغییر، جابه‌جایی، آسیب یا مغایرت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و گزارش کند.

اهمیت این جایگاه از آن‌جا ناشی می‌شود که هر اثر تاریخی – فرهنگی دارای هویت و شناسنامه‌ای منحصربه‌فرد است.

شماره اموال، عنوان، نوع اثر، جنس، ابعاد، تاریخ یا دوره تاریخی، محل کشف یا خاستگاه، وضعیت حفاظتی، تصاویر، سوابق مرمتی و محل نگهداری، بخشی از اطلاعاتی هستند که باید به‌صورت دقیق، به‌روز و قابل رهگیری ثبت شوند.

هرگونه نقص در این اطلاعات می‌تواند روند حفاظت، پژوهش، نمایش و حتی پیگیری‌های حقوقی مرتبط با اثر را با مشکل مواجه کند.

مهم‌ترین وظایف حرفه‌ای امین اموال

از مهم‌ترین وظایف امین اموال تاریخی – فرهنگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی، ثبت و شماره‌گذاری دقیق اموال تاریخی ـ فرهنگی؛

نگهداری و به‌روزرسانی اسناد، پرونده‌ها و اطلاعات مرتبط با هر اثر؛

کنترل ورود و خروج آثار و ثبت همه جابه‌جایی‌ها؛

نظارت بر شرایط محیطی محل نگهداری، از جمله دما، رطوبت، نور، گردوغبار و تهویه؛

بررسی مستمر وضعیت ظاهری و حفاظتی آثار و ثبت آسیب‌های جدید؛

هماهنگی با کارشناسان حفاظت و مرمت در زمان مشاهده هرگونه آسیب یا تغییر؛

رعایت اصول بسته‌بندی، حمل، انتقال و استقرار آثار؛

کنترل دسترسی افراد به مخازن و محل‌های نگهداری؛

تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت موجودی و شرایط حفاظتی؛

همکاری با واحدهای پژوهشی، موزه‌ای، حقوقی، حفاظتی و حراستی؛

مشارکت در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از سرقت، آتش‌سوزی، حوادث طبیعی و سایر تهدیدها؛

آموزش و توجیه کارکنان مرتبط درباره شیوه صحیح برخورد با آثار.

در این میان، ثبت جابه‌جایی آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حتی انتقال کوتاه‌مدت یک شیء از مخزن به محل مطالعه، عکاسی، نمایش، مرمت یا کارشناسی باید با ثبت تاریخ، علت انتقال، مبدأ، مقصد، مسئول تحویل‌دهنده، مسئول تحویل‌گیرنده و وضعیت اثر انجام شود.

این نظم اداری، امکان رهگیری کامل اثر را فراهم می‌کند و از بروز ابهام یا مسئولیت‌های نامشخص جلوگیری خواهد کرد.

حفاظت پیشگیرانه؛ اولویت اصلی

یکی از اصول مهم در مدیریت اموال تاریخی – فرهنگی، تقدم حفاظت پیشگیرانه بر مداخلات درمانی و مرمتی است.

به بیان دیگر، پیشگیری از ایجاد آسیب، همواره کم‌هزینه‌تر، کم‌خطرتر و مؤثرتر از درمان آسیب‌های ایجادشده است.

امین اموال در این زمینه باید نسبت به عواملی مانند نوسان دما و رطوبت، تابش مستقیم نور، تماس نادرست با دست، چیدمان نامناسب، فشار مکانیکی، آلودگی‌های محیطی، حمل‌ونقل غیراصولی و حضور آفات حساس باشد.

همچنین استفاده از دستکش مناسب، تکیه‌گاه‌های استاندارد، جعبه‌ها و مواد بسته‌بندی سازگار با آثار و رعایت اصول ارگونومیک در زمان جابه‌جایی، از اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی داشته باشد.

البته استفاده از دستکش باید متناسب با جنس اثر انجام شود، برای مثال، در برخی موارد لمس اثر با دستکش نامناسب می‌تواند باعث لغزش، کاهش کنترل و افزایش احتمال سقوط شود.

بنابراین، انتخاب شیوه تماس و جابه‌جایی باید براساس جنس، ابعاد، وزن، وضعیت حفاظتی و آسیب‌پذیری هر اثر و با نظر کارشناسی انجام گیرد.

مستندسازی؛ پایه تصمیم‌گیری حفاظتی

مستندسازی دقیق، زیربنای مدیریت علمی اموال تاریخی – فرهنگی است، تصویر مناسب از اثر، ثبت جزئیات فنی، ترسیم آسیب‌ها، درج سوابق مرمتی، مشخص‌کردن محل استقرار و ثبت تغییرات، نه‌تنها ارزش اداری دارد، بلکه در پژوهش‌های تاریخی، مطالعات تطبیقی، برنامه‌ریزی مرمتی و پیگیری‌های حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مستندات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حتی در صورت تغییر مسئولان یا انتقال اثر میان واحدها، اطلاعات آن از بین نرود.

استفاده از شیوه‌های یکسان در نام‌گذاری، شماره‌گذاری، ثبت تصاویر و نگهداری نسخه پشتیبان، باعث افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی خواهد شد.

در این زمینه، محرمانگی اطلاعات مربوط به محل دقیق نگهداری، آثار ارزشمند و مسیرهای جابه‌جایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امین اموال؛ مسئول اداری یا مدیر حفاظتی؟

نگاه محدود به امین اموال به‌عنوان مسئول ثبت و تحویل‌گیری، با نیازهای امروز حوزه میراث‌فرهنگی سازگار نیست.

امین اموال باید از دانش پایه در زمینه تاریخ هنر، مواد و فنون ساخت، آسیب‌شناسی آثار، اصول حفاظت پیشگیرانه، مستندسازی، قوانین و مقررات اموال دولتی و مدیریت بحران برخوردار باشد.

این جایگاه نیازمند آموزش مستمر و ارتباط نزدیک با کارشناسان موزه‌داری، حفاظت و مرمت، باستان‌شناسی، اموال، حقوقی و حراست است.

همچنین لازم است شرح وظایف امین اموال متناسب با نوع مجموعه، تعداد و ارزش آثار، شرایط ساختمان، امکانات حفاظتی و میزان مراجعه پژوهشگران و بازدیدکنندگان تنظیم شود.

مدیریت بحران و مسئولیت اجتماعی

حفاظت از اموال تاریخی – فرهنگی در شرایط بحران، نیازمند برنامه‌ای از پیش تدوین‌شده است.

شناسایی آثار اولویت‌دار، تعیین مسیرهای خروج اضطراری، پیش‌بینی تجهیزات مناسب، آموزش کارکنان، مشخص‌کردن محل امن موقت و تهیه فهرست تماس‌های ضروری، از اقداماتی است که باید پیش از وقوع حادثه انجام شود.

در کنار مسئولیت اداری، امین اموال دارای مسئولیتی حرفه‌ای و اجتماعی نیز هست، اعتماد عمومی به موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تا حد زیادی به سلامت، اصالت، امنیت و قابلیت دسترسی علمی آثار وابسته است.

هر اندازه فرآیند نگهداری شفاف‌تر، مستندتر و تخصصی‌تر باشد، امکان بهره‌برداری پژوهشی و فرهنگی از میراث افزایش خواهد یافت.

سخن پایانی

امین اموال تاریخی – فرهنگی، نگهبان صرف یک مجموعه اداری نیست؛ او حافظ پیوند میان گذشته و آینده است.

دقت در ثبت، حساسیت در نگهداری، مسئولیت‌پذیری در جابه‌جایی، شناخت آسیب‌ها و همکاری با گروه‌های تخصصی، مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که این جایگاه را به یکی از ارکان اصلی حفاظت از میراث‌فرهنگی تبدیل می‌کند.

صیانت پایدار از اموال تاریخی – فرهنگی زمانی تحقق می‌یابد که امین اموال از جایگاه واقعی خود در ساختار مدیریتی و حفاظتی برخوردار باشد، آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کند، ابزار و امکانات مناسب در اختیار داشته باشد و فرآیندهای ثبت، پایش و گزارش‌دهی در تمامی مراحل به‌صورت منظم و قابل ارزیابی انجام شود.

حفظ هر اثر، در حقیقت حفظ بخشی از هویت و حافظه تاریخی جامعه است و این مسئولیت، نیازمند دانش، دقت و تعهد حرفه‌ای است.

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