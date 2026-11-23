عاطفه پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در نظام آموزش عالی اظهار کرد: در شرایطی که دسترسی به اطلاعات معتبر و بهره‌گیری از دانش روز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت علمی و حل مسائل کشور دارد، کتابخانه‌های دانشگاهی نیز باید متناسب با تحولات علمی و فناورانه، مأموریت خود را از نگهداری منابع به سمت پشتیبانی مستقیم از فعالیت‌های پژوهشی گسترش دهند.

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای علمی کشور، همواره در مسیر تولید دانش و توسعه علمی نقش‌آفرین بوده و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی نیز با برخورداری از پیشینه‌ای ریشه‌دار، بخشی از تاریخ آموزش عالی نوین ایران را شکل داده است. سابقه این مجموعه به سال ۱۳۰۱ و تأسیس مدرسه عالی فلاحت بازمی‌گردد؛ مرکزی که شکل‌گیری آن را می‌توان از نقاط آغازین آموزش سازمان‌یافته و تخصصی کشاورزی در کشور دانست.

او بیان کرد: هم‌زمان با شکل‌گیری این مجموعه آموزشی، نیاز به سازماندهی منابع علمی و ایجاد بستری برای دسترسی استادان و دانشجویان به اطلاعات تخصصی نیز مورد توجه قرار گرفت و کتابخانه مرکزی از سال ۱۳۰۹ فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه در طول سالیان متمادی، همگام با تحولات دانشکدگان توسعه یافت و از استقرار در بنای تاریخی کاخ سلیمانیه به ساختمان کنونی منتقل شد.

پرورش با اشاره به ویژگی‌های معماری و ظرفیت فیزیکی ساختمان کتابخانه گفت: ساختمان فعلی در سال ۱۳۵۰ با الگوبرداری از استانداردهای مرکز اسناد ورسای پاریس به بهره‌برداری رسید و با حدود هفت هزار مترمربع زیربنا، از جمله بناهایی است که با کاربری اختصاصی کتابخانه طراحی شده است. چنین ظرفیتی در کنار قدمت مجموعه، مسئولیت ما را برای حفظ، ساماندهی و بهره‌برداری مؤثر از منابع علمی و تاریخی آن افزایش می‌دهد.

این مسئول با بیان اینکه ارزش یک کتابخانه تخصصی تنها به تعداد کتاب‌های موجود در آن محدود نمی‌شود، اظهار کرد: آنچه به یک مجموعه کتابخانه‌ای هویت و اعتبار می‌بخشد، پیوند میان منابع اطلاعاتی، نیازهای جامعه علمی و امکان استفاده مؤثر از دانش انباشته‌شده است. کتابخانه مرکزی دانشکدگان در حال حاضر ۱۶ هزار و ۳۷۷ نسخه نشریه فارسی و غیرفارسی و نزدیک به ۵۰ هزار جلد کتاب در اختیار دارد که بخش مهمی از نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را پوشش می‌دهد.

پرورش با تأکید بر اینکه تحولات بخش کشاورزی بدون دسترسی به دانش تخصصی و اطلاعات روزآمد قابل تحقق نیست، افزود: امروز کشاورزی با موضوعاتی همچون امنیت غذایی، بهره‌وری منابع آب و خاک، تغییرات اقلیمی و ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین مواجه است. مواجهه علمی با این مسائل مستلزم آن است که پژوهشگران بتوانند به منابع معتبر دسترسی داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به‌درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل کنند.

او گفت: در چنین شرایطی، کتابخانه‌های تخصصی می‌توانند فراتر از نقش سنتی خود عمل کنند و به حلقه ارتباطی میان منابع علمی، پژوهشگران و نیازهای واقعی جامعه تبدیل شوند. نگاه ما نیز در کتابخانه مرکزی، حرکت از الگوی صرفاً مخزن‌محور به سمت ایفای نقش به‌عنوان دستیار پژوهش است؛ رویکردی که در آن کتابخانه علاوه بر فراهم‌آوری منابع، در ارتقای توانمندی اطلاعاتی کاربران نیز مشارکت می‌کند.

مدیر کتابخانه مرکزی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: استقرار نظام دسترسی باز در سال ۱۳۸۵ از اقدامات مؤثر برای تسهیل استفاده از منابع بود. همچنین از سال ۱۳۸۷، کارگاه‌های آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان با منابع الکترونیکی و سامانه آذرسا برگزار شده و تلاش کرده‌ایم با آموزش شیوه‌های صحیح جست‌وجو و بازیابی اطلاعات، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی را در میان کاربران توسعه دهیم.

این مسئول ابراز کرد: برگزاری هفت دوره از کارگاه‌های تخصصی «مهارت‌های پژوهش» ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در همین راستا انجام شده است. در این دوره‌ها تلاش می‌کنیم دانشجویان با مهارت‌هایی فراتر از جست‌وجوی ساده اطلاعات آشنا شوند و بتوانند منابع علمی را ارزیابی کرده و از اطلاعات به‌دست‌آمده در مسیر پژوهش خود به شکل مؤثر استفاده کنند.

پرورش با اشاره به ساختار خدماتی و مخازن کتابخانه بیان کرد: برای افزایش سهولت دسترسی کاربران، نظام مخزن باز در این مجموعه برقرار است. طبقه همکف به مخازن کتاب و بخش جست‌وجوی رایانه‌ای اختصاص دارد و در طبقات دیگر نیز منابع مرجع، خدمات فنی، اسناد تاریخی دانشکدگان، نسخ نفیس و قدیمی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و نشریات تخصصی نگهداری می‌شوند.

او یکی از برنامه‌های مهم کتابخانه را توسعه فعالیت‌های مرکز اسناد عنوان کرد و گفت: اسناد تاریخی، بخشی از هویت علمی و فرهنگی هر نهاد دانشگاهی هستند و اگر برای شناسایی، گردآوری و نگهداری آنها برنامه‌ریزی نشود، بخشی از تجربه‌ها و دستاوردهای علمی نسل‌های گذشته در معرض فراموشی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، در بخش اسناد کتابخانه به دنبال گردآوری اسناد دیداری و شنیداری مرتبط با تاریخ علمی دانشکدگان هستیم تا این مجموعه بتواند به مرجعی برای مطالعه و شناخت سیر تحول آموزش و پژوهش کشاورزی تبدیل شود.

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درباره برنامه‌های آینده این مجموعه نیز اظهار کرد: ارتقای کتابخانه به قطب اسناد فرهنگی و مطالعاتی استان البرز، ایجاد فضاهای مطالعاتی استاندارد برای پژوهشگران، توسعه خدمات دیجیتال و فراهم کردن زمینه دسترسی غیرحضوری به منابع، از جمله برنامه‌هایی است که برای آینده دنبال می‌کنیم.

پرورش افزود: مستندسازی تاریخ علمی دانشکدگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این مجموعه بیش از یک قرن تجربه آموزشی و پژوهشی را در خود جای داده و ثبت و حفظ این تجربه‌ها می‌تواند برای پژوهشگران امروز و نسل‌های آینده ارزشمند باشد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت جامعه دانشگاهی در حفظ این سرمایه علمی گفت: توسعه و پویایی کتابخانه تنها بر عهده مجموعه مدیریتی آن نیست و دانش‌آموختگان، خیرین و افرادی که به میراث علمی دانشگاه علاقه‌مند هستند، می‌توانند در حفظ و ارتقای این زیرساخت نقش مؤثری ایفا کنند. حمایت از کتابخانه در واقع حمایت از جریان تولید دانش و تقویت بنیان‌های پژوهش در کشور است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی که با آینده توسعه کشور ارتباط مستقیم دارند.

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