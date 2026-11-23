به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد هرمزی، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار، امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه تاریخی تار در موسیقی ایران اظهار کرد: تار یکی از سازهای اصلی موسیقی دستگاهی است و بخش عمده آثار موسیقایی به‌جامانده از دوره قاجار با این ساز اجرا می‌شود. قابلیت اجرای تمامی دستگاه‌های موسیقی ایرانی از جمله ماهور، چهارگاه، شور، نوا، راست‌پنجگاه و همایون و آوازهای وابسته به آن‌ها، جایگاه ویژه‌ای به تار بخشیده است.

او با بیان اینکه گستره جغرافیایی رواج تار آن را از بسیاری سازهای منطقه‌ای متمایز می‌کند، افزود: برخلاف سازهایی مانند دوتار که در بخش‌هایی از خراسان و شمال ایران، تنبور در کرمانشاه و کمانچه در لرستان رواج بیشتری دارند، تار به منطقه خاصی محدود نیست و در سراسر ایران شناخته شده و نواخته می‌شود.

هرمزی با اشاره به حضور این ساز در موسیقی بومی خوزستان گفت: تار در شوشتر از سازهای اصلی موسیقی منطقه به شمار می‌رود و در اجرای مقام‌های محلی نیز کاربرد دارد. البته شیوه نوازندگی و لحن اجرای آن متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و موسیقایی منطقه شکل گرفته است، اما همچنان می‌توان پیوندهای ساختاری آن را با موسیقی دستگاهی ایران مشاهده کرد.

این نوازنده و مدرس موسیقی در ادامه به تفاوت‌های تار و سه‌تار پرداخت و گفت: این دو ساز در برخی الگوهای تکنیکی دست چپ و شیوه انگشت‌گذاری به یکدیگر شباهت دارند، اما تکنیک نوازندگی دست راست در آن‌ها متفاوت است. همچنین ساختمان کاسه تار که از دو بخش بزرگ و کوچک تشکیل شده، در کنار ویژگی‌های دیگر ساز، بر کیفیت و حجم صدای آن تأثیر می‌گذارد.

او توضیح داد: سه‌تار به دلیل برخورداری از جعبه تشدید کوچک‌تر و صفحه چوبی، صدای متفاوتی نسبت به تار دارد و از نظر حجم و گستره صوتی نیز با آن یکسان نیست؛ با این حال، سه‌تار هم توانایی اجرای مجموعه دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی را دارد.

هرمزی با اشاره به تحولات تاریخی ساختمان این دو ساز بیان کرد: تار در گذشته پنج سیم داشته و در دوره‌های بعد سیم ششم به آن افزوده شده است. همچنین اضافه شدن سیم چهارم به سه‌تار را به مشتاقعلی‌شاه نسبت می‌دهند. این تغییرات بخشی از روند تکامل سازهای موسیقی ایرانی است و بررسی دقیق زمان و جزئیات آن‌ها نیازمند مراجعه به منابع تاریخی است.

این مدرس موسیقی در بخش دیگری از سخنان خود به مواد اولیه ساخت تار و سه‌تار اشاره کرد و گفت: در شیوه سنتی سازسازی، معمولا از چوب توت برای ساخت کاسه و از چوب گردو برای دسته استفاده می‌شود. قسمت‌های سفیدرنگ روی دسته تار که پرده‌ها روی آن قرار می‌گیرند، اغلب از استخوان شتر ساخته می‌شوند.

او افزود: قطعاتی مانند سیم‌گیر، خرک و شیطانک نیز در ساختمان ساز به کار می‌روند که در روش‌های سنتی، برای ساخت برخی از آن‌ها از شاخ قوچ وحشی استفاده می‌شده است. پوست بره نیز از دیگر موادی است که در ساخت بخش‌هایی از تار کاربرد دارد.

هرمزی درباره مواد مورد استفاده در ساخت سه‌تار نیز گفت: صفحه رویی این ساز معمولا از چوب توت ساخته می‌شود و کیفیت بافت چوب در صدادهی آن اهمیت دارد. کاسه سه‌تار نیز به‌طور سنتی از چوب توت ساخته می‌شود، هرچند امروزه برخی سازندگان از چوب‌های دیگری مانند گردو نیز استفاده می‌کنند.

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